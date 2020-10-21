Экогерои из детского сада

В
течение месяца воспитанники детского сада и их родители с большим энтузиазмом
приносили и сдавали воспитателям пакеты и связки со старыми газетами,
журналами, тетрадями и прочей бумагой. Каждый ребёнок – участник акции смог
сделать шаг навстречу природе.
Администрация
дошкольного учреждения благодарит всех за желание улучшить экологическую
обстановку: «Мы уверены, что проведённая акция положила начало формированию
экологической культуры у наших воспитанников и их родителей и планируем
продолжать работать в этом направлении. Хочется верить, что новое поколение
вырастет экологически грамотным, а раздельный сбор мусора будет для него нормой
повседневной жизни».