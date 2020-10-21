Экогерои из детского сада

Экогерои из детского сада

Детскому саду № 17 пос. Тайцы Гатчинского района присвоено звание «Экогероя» за участие в сдаче макулатуры в рамках проекта Ленинградской области «Ресурсосбережение. Эко-марафон - Переработка «Сдай макулатуру – Спаси дерево!»

Рубрики : Образование     21 Oct 2020

В течение месяца воспитанники детского сада и их родители с большим энтузиазмом приносили и сдавали воспитателям пакеты и связки со старыми газетами, журналами, тетрадями и прочей бумагой. Каждый ребёнок – участник акции смог сделать шаг навстречу природе.

Администрация дошкольного учреждения благодарит всех за желание улучшить экологическую обстановку: «Мы уверены, что проведённая акция положила начало формированию экологической культуры у наших воспитанников и их родителей и планируем продолжать работать в этом направлении. Хочется верить, что новое поколение вырастет экологически грамотным, а раздельный сбор мусора будет для него нормой повседневной жизни».

 

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