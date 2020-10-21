Иван Хеорхе вошел в состав нового Всероссийского экспертного педагогического совета

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил о создании Всероссийского экспертного педагогического совета во время прямого диалога с учительским сообществом в конце августа текущего года. Педагоги, вошедшие в состав новой структуры, будут представлять интересы профессионального сообщества, а их опыт и взгляды на развитие системы образования смогут помочь Министерству просвещения в разработке новых эффективных решений по ключевым вопросам на федеральном уровне.

- Уверен, что работа Совета позволит наладить конструктивный диалог, сделать нашу работу более открытой и эффективной. Это важный шаг к достижению нашей общей глобальной цели – вхождению России в десятку стран мира с лучшим уровнем образования, - отметил Сергей Кравцов.

Набор в состав Совета проходил путем открытого всенародного голосования, за время которого от учителей поступило 1779 заявок, за них проголосовали более 212 тысяч человек. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, педагогам нужно было заполнить специальную форму и рассказать о педагогических достижениях, поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования.

В итоге в новую структуру вошли полуфиналисты и финалисты профессионального конкурса «Учитель будущего» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», реализуемого при поддержке Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Это 168 педагогов с разным опытом и спецификой работы – от учителей начальных классов, математики, русского языка и литературы до специалистов, обучающих детей с ОВЗ. Стаж у представителей нового Совета варьируется от 5 до 40 лет.

Среди них финалист профессионального конкурса «Учитель будущего», учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Иван Хеорхе. Он является лидером команды, которая, преодолев дистанционное тестирование, успешно справилась с конкурсными испытаниями полуфинала и стала финалистом профессионального конкурса «Учитель будущего».

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА