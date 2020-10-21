Случилось страшное… Сын убил мать по неосторожности

В ночь на 13-е октября в
Коммунарский отдел полиции позвонил 24-летний Олег Б. из деревни Вяхтелево и
сообщил, что его мать без сознания. Возможно, она скончалась. На место
происшествия направили бригаду «скорой помощи», которая констатировала смерть
женщины. Тело без видимых телесных повреждений направили в морг.
Вскрытие показало, что
смерть 50-летней Марии Б. наступила в результате тупой сочетанной травмы груди
и живота. Следователь следственного отдела по г. Гатчине СУ СК РФ по
Ленинградской области установил, что в ту ночь молодой человек, находясь дома,
обнаружил свою мать в бессознательном состоянии. Не имея медицинского
образования, он стал оказывать ей первую медицинскую помощь, а именно –
непрямой массаж сердца. И, видимо, перестарался: у женщины диагностирован
перелом ребер, разрыв брыжейки и печени, кровоизлияние в брюшную полость.
Сотрудники уголовного
розыска задержали гражданина Б., ранее не судимого. С него взята подписка о
невыезде. Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части
1 статьи 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности.