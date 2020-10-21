Случилось страшное… Сын убил мать по неосторожности

В ночь на 13-е октября в Коммунарский отдел полиции позвонил 24-летний Олег Б. из деревни Вяхтелево и сообщил, что его мать без сознания. Возможно, она скончалась. На место происшествия направили бригаду «скорой помощи», которая констатировала смерть женщины. Тело без видимых телесных повреждений направили в морг.

Вскрытие показало, что смерть 50-летней Марии Б. наступила в результате тупой сочетанной травмы груди и живота. Следователь следственного отдела по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области установил, что в ту ночь молодой человек, находясь дома, обнаружил свою мать в бессознательном состоянии. Не имея медицинского образования, он стал оказывать ей первую медицинскую помощь, а именно – непрямой массаж сердца. И, видимо, перестарался: у женщины диагностирован перелом ребер, разрыв брыжейки и печени, кровоизлияние в брюшную полость.

Сотрудники уголовного розыска задержали гражданина Б., ранее не судимого. С него взята подписка о невыезде. Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности.