Татьяна Семёнова и Марат Кульматицкий – чемпионы Гатчины

В связи с
ограничительными мерами в соревнованиях смогли принять участие только жители
Гатчинского района. На старт вышли спортсмены в возрасте от 18 до 64 лет,
которые соревновались на дистанциях 2 и 8 км.
В результате, учитель
физической культуры Гатчинской школы № 7 Татьяна Семенова (2 км) и учитель
физической культуры Гатчинской школы № 11 Марат Кульматицкий (8 км) стали
чемпионами города Гатчины по кроссу.
На дистанции 2 км второе
место заняла Ольга Ворошилова («Гатчинские пробежки, 8.05,5). На третьем месте
– Екатерина Кукко (клуб «Сильвия», 8.30,3). На дистанции 8 км вторым к финишу
пришел Алексей Житихин (клуб «Сильвия», 29.56,1), бронзу присудили Артему
Рыкову (клуб «Сильвия», 30.48,4).
После Чемпионата Гатчины
по кроссу состоялась тренировка по размеченной трассе и маршруту соревнований
на дистанциях 2 км и 500 м для всех желающих. По итогам тренировки были
составлены протоколы и определены участники, показавшие первые три результата в
своей возрастной группе. Начиная с четверга, 22 октября, в спорткомитете (улица
Достоевского, 2) они смогут получить наградные грамоты и медали.