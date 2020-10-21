Татьяна Семёнова и Марат Кульматицкий – чемпионы Гатчины

В связи с ограничительными мерами в соревнованиях смогли принять участие только жители Гатчинского района. На старт вышли спортсмены в возрасте от 18 до 64 лет, которые соревновались на дистанциях 2 и 8 км.

В результате, учитель физической культуры Гатчинской школы № 7 Татьяна Семенова (2 км) и учитель физической культуры Гатчинской школы № 11 Марат Кульматицкий (8 км) стали чемпионами города Гатчины по кроссу.

На дистанции 2 км второе место заняла Ольга Ворошилова («Гатчинские пробежки, 8.05,5). На третьем месте – Екатерина Кукко (клуб «Сильвия», 8.30,3). На дистанции 8 км вторым к финишу пришел Алексей Житихин (клуб «Сильвия», 29.56,1), бронзу присудили Артему Рыкову (клуб «Сильвия», 30.48,4).

После Чемпионата Гатчины по кроссу состоялась тренировка по размеченной трассе и маршруту соревнований на дистанциях 2 км и 500 м для всех желающих. По итогам тренировки были составлены протоколы и определены участники, показавшие первые три результата в своей возрастной группе. Начиная с четверга, 22 октября, в спорткомитете (улица Достоевского, 2) они смогут получить наградные грамоты и медали.