В планах – строительство Таицкой музыкальной школы

Участниками
встречи также стали заместитель главы администрации Т.В. Игнатенко, директор
Таицкого культурно-досугового центра А.В. Александров, директор Таицкой детской
музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова Г.Н. Головачева, заведующая
Таицкой поселковой библиотекой И.Е. Иготти и сотрудники комитета.
В
ходе беседы были рассмотрены перспективы развития учреждений, находящихся на
территории Таицкого городского поселения, руководители учреждений рассказали о
своей работе и проблемах.
В
плане на ближайшую перспективу – строительство Таицкой музыкальной школы,
которое в рамках адресной инвестиционной программы «Развитие культуры
Ленинградской области» начнется в 2021 году. Сроки строительства – 2021-2023
год.
В
ходе беседы руководители проанализировали сроки строительства и возможность их
сокращения. В Таицкой музыкальной школе, которая сейчас ютится в
культурно-досуговом центре, учатся не только дети, проживающие в Тайцах, но и в
ближайших населенных пунктах: в Пудости, Ивановке и других. Занятия в
музыкальной школе бесплатные, финансирование – за счет средств бюджета
Гатчинского района. Из-за нехватки помещений нет возможности осуществлять
полноценный ежегодный набор в учреждение и приходится ограничивать контингент
школы, которая пользуется особой популярностью и любовью у населения.