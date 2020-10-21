В планах – строительство Таицкой музыкальной школы

Участниками встречи также стали заместитель главы администрации Т.В. Игнатенко, директор Таицкого культурно-досугового центра А.В. Александров, директор Таицкой детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова Г.Н. Головачева, заведующая Таицкой поселковой библиотекой И.Е. Иготти и сотрудники комитета.

В ходе беседы были рассмотрены перспективы развития учреждений, находящихся на территории Таицкого городского поселения, руководители учреждений рассказали о своей работе и проблемах.

В плане на ближайшую перспективу – строительство Таицкой музыкальной школы, которое в рамках адресной инвестиционной программы «Развитие культуры Ленинградской области» начнется в 2021 году. Сроки строительства – 2021-2023 год.

В ходе беседы руководители проанализировали сроки строительства и возможность их сокращения. В Таицкой музыкальной школе, которая сейчас ютится в культурно-досуговом центре, учатся не только дети, проживающие в Тайцах, но и в ближайших населенных пунктах: в Пудости, Ивановке и других. Занятия в музыкальной школе бесплатные, финансирование – за счет средств бюджета Гатчинского района. Из-за нехватки помещений нет возможности осуществлять полноценный ежегодный набор в учреждение и приходится ограничивать контингент школы, которая пользуется особой популярностью и любовью у населения.