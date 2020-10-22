+19 COVID-пациентов за сутки в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 19 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+10)

- д. Батово (+1)

- п. Войсковицы (+1)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Парицы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Пудость (+1)

- г. Коммунар (+1)

- м. Красницы (+1)

- д. Малые Колпаны (+1)

В целом по Гатчинскому району на 22 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2391 человека, 1518 из их числа – 63,5 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – составляет 839 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 22 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 10 269 человек, 5659 человек поправились, 107 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 55,1 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 954 человека (выздоровели 616),

- г. Коммунар – 157 человек (выздоровели 97),

- п. Вырица – 130 человек (выздоровели 95),

- п. Сиверский – 129 человек (выздоровели 93),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 72 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 71 человек (выздоровели 50),

- п. Тайцы – 69 человек (выздоровели 42),

- с. Никольское – 53 человека (выздоровели 14),

- д. Большие Колпаны – 47 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 44 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 42 человека (выздоровели 16),

- п. Дружная Горка – 38 человек (выздоровели 24),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 24),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 24 человека (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны – 21 человек (выздоровели 10),

- п. Семрино – 19 человек (выздоровели 9),

- д. Новый Учхоз – 18 человек (выздоровели 11),

- п. Терволово – 17 человек (выздоровели 15),

- п. Елизаветино – 17 человек (выздоровели 13),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 14 человек (выздоровели 6),

- д. Большое Рейзино, д. Батово – 13 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино – по 11 человек,

- д. Мины, с. Рождествено – по 10 человек,

- д. Шпаньково, п. Кобралово, д. Монделево, д. Покровская – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Пустошка, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Старосиверская – 7 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, д. Вайя – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Куровицы, д. Ивановка (Пудостьское), п. Торфяное, д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, д. Корпиково, п. Борницкий Лес, д. Парицы – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка - по 1 человеку.