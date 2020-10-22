«Активный горожанин»: диалог продолжается

Так, на прошлой неделе мы рассказывали, что сотрудники МУП «Городские электросети» города Гатчины займутся решением проблемы неработающих фонарей на улице Соборной у пиццерии напротив Павловского собора. Местный житель написал, что освещение в этой части города отсутствует больше месяца.

На днях на портале «Активный горожанин» появилось сообщение о том, что ремонт данных светильников наружного освещения будет осуществлен в ближайшее время подрядной организацией, выполнявшей строительно-монтажные работы.

Аналогичный ответ получил автор обращения по поводу работы системы освещения на улице Красной, где, по его словам, часть фонарей не работает, а другая – работает плохо.

Также мы писали о сообщении жителя проспекта 25 Октября о неработающем фонаре за кинотеатром «Победа», между улицей Красной и проспектом, который должен освещать путь проходящим там жителям города. Сотрудники МУП «Городские электросети» города Гатчины в ответном письме попросили приложить схему или фотографию места расположения неработающего светильника , чтобы можно было выяснить, на чьём балансе находится злополучный фонарь и решить проблему.

Жительница дома № 6 по улице 7 Армии также обратилась с просьбой разобраться с освещением проезда до мусорной площадки. По ее словам, из-за его отсутствия дворникам приходится работать с фонариками. Исполнителем данного запроса также назначили МУП «Городские электросети», сотрудники которого ответили, что на указанной территории необходимо выполнить строительство новых сетей наружного освещения. Данная заявка будет учтена при формировании новой адресной программы.

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