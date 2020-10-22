Где отключат свет 23 октября?

Где отключат свет 23 октября?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     22 Oct 2020

23.10.20 с 09:00 до 17:00

Рождественское ГП:

д. Старое Поддубье,

д. Выра, ул. Сосновая.

 

23.10.20 с 10:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

п. Елизаветино, ул.Парковая.

 

23.10.20 с 10:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, ул. 30-лет Победы д.7, 7а, 7в; Киевское шоссе д.79, амбулатория, почта.

 

23.10.2020 с 09:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Малое Верево, ул. Школьная, ул. Киевская, муз.школа, ДК,

д. Горки.

 

23.10.20 с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Истинка,

д. Тихвинка

СНТ «Природа»

 

23.10.20 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Карташевская.

 

23.10.20 с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Вярлево, ул. Дорожная, СНТ «Комсомолец»,

п. Лукаши, массив Лукаши,

п. Морская Слобода,

д. Бор, ООО «Сфера», ООО «Меньково»,
д. Корпикюля,

д. Шаглино,

д. Веккелево,

д.  Руссолово.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+