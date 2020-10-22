Где отключат свет 23 октября?

23.10.20 с 09:00 до 17:00
Рождественское ГП:
д. Старое Поддубье,
д. Выра, ул. Сосновая.
23.10.20 с 10:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
п. Елизаветино, ул.Парковая.
23.10.20 с 10:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие Колпаны, ул. 30-лет
Победы д.7, 7а, 7в; Киевское шоссе д.79, амбулатория, почта.
23.10.2020 с 09:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево, ул. Школьная,
ул. Киевская, муз.школа, ДК,
д. Горки.
23.10.20 с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Истинка,
д. Тихвинка
СНТ «Природа»
23.10.20 с 10:00 до 17:00
Кобринское СП:
п. Карташевская.
23.10.20 с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Вярлево, ул. Дорожная, СНТ
«Комсомолец»,
п. Лукаши, массив Лукаши,
п. Морская Слобода,
д. Бор, ООО «Сфера», ООО
«Меньково»,
д. Корпикюля,
д. Шаглино,
д. Веккелево,
д. Руссолово.