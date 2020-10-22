«Кубок космонавтики» разделили гатчинцы

В этом престижном турнире Всероссийской юниорской серии Гран-При с рангом 3 звезды приняли участие 172 спортсмена из 21 населенного пункта и десяти регионов России в возрастных категориях до 13, 15, 17 и 19 лет.

Отлично выступили участники команды Ленинградской области из города Гатчины – из 20 финальных игр они выступали в пяти финалах и выиграли в двух из них.

Чемпионами в смешанном парном разряде до 17 лет стали гатчинцы Георгий Петров и Виктория Хрыкина, среди смешанных пар до 13 лет победили Всеволод Черкасов (Гатчина) и Мария Комарова (Санкт-Петербург).

Георгий Петров стал вторым среди юношей до 17 лет и занял второе место в паре с Иваном Самуленковым (Санкт-Петербург) среди юношеских пар до 17 лет.

Серебряные медали получила пара юношей: Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов среди пар до 15 лет. Бронзовую медаль в одиночной категории выиграл Георгий Сивцев среди юношей до 15 лет.

По информации президента Федерации бадминтона Ленинградской области Владимира Русских