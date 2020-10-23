Рейды в общественном транспорте продолжаются

В Ленинградской области продолжаются рейдовые проверки по использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Сегодня проверяли электрички в Гатчинском районе.
Помимо автобусных перевозок, региональное
управление по транспорту организует проверки в электричках. Сегодня с утра рейд
прошел в поездах № 6111 Санкт-Петербург —Луга и № 6422 Сиверский —
Санкт-Петербург. Было выявлено 15 административных правонарушений: на
пассажирах отсутствовали маски. Также проведена разъяснительная работа с
пассажирами на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических норм и
ответственности, предусмотренной за их нарушение.
С 1 сентября в Ленинградской области
проведено свыше 10 рейдовых проверок рейсовых автобусов и такси, осмотрено в
общей сложности 193 транспортных средства. По итогам выездов составлено 12
протоколов об административных правонарушениях по игнорированию масочного
режима при поездках в общественном транспорте.
В конце сентября губернатор Александр
Дрозденко анонсировал переход к жесткому контролю со стороны региона за
соблюдением масочного режима.
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