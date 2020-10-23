Рейды в общественном транспорте продолжаются

Рейды в общественном транспорте продолжаются

В Ленинградской области продолжаются рейдовые проверки по использованию средств индивидуальной защиты в общественном транспорте. Сегодня проверяли электрички в Гатчинском районе.

Рубрики : COVID-19     23 Oct 2020

Помимо автобусных перевозок, региональное управление по транспорту организует проверки в электричках. Сегодня с утра рейд прошел в поездах № 6111 Санкт-Петербург —Луга и № 6422 Сиверский — Санкт-Петербург. Было выявлено 15 административных правонарушений: на пассажирах отсутствовали маски. Также проведена разъяснительная работа с пассажирами на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических норм и ответственности, предусмотренной за их нарушение.

 С 1 сентября в Ленинградской области проведено свыше 10 рейдовых проверок рейсовых автобусов и такси, осмотрено в общей сложности 193 транспортных средства. По итогам выездов составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по игнорированию масочного режима при поездках в общественном транспорте.

 В конце сентября губернатор Александр Дрозденко анонсировал переход к жесткому контролю со стороны региона за соблюдением масочного режима.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+