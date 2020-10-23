Рейды в общественном транспорте продолжаются

Помимо автобусных перевозок, региональное управление по транспорту организует проверки в электричках. Сегодня с утра рейд прошел в поездах № 6111 Санкт-Петербург —Луга и № 6422 Сиверский — Санкт-Петербург. Было выявлено 15 административных правонарушений: на пассажирах отсутствовали маски. Также проведена разъяснительная работа с пассажирами на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических норм и ответственности, предусмотренной за их нарушение.

С 1 сентября в Ленинградской области проведено свыше 10 рейдовых проверок рейсовых автобусов и такси, осмотрено в общей сложности 193 транспортных средства. По итогам выездов составлено 12 протоколов об административных правонарушениях по игнорированию масочного режима при поездках в общественном транспорте.

В конце сентября губернатор Александр Дрозденко анонсировал переход к жесткому контролю со стороны региона за соблюдением масочного режима.