Плановые отключения в Гатчине и районе - с понедельника 26 октября

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

26.10.20 с 09:00 до 18/:00

Рождественское ГП:

д. Старое Поддубье.

26.10.20 с 11:00 до 16:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, ул. Горная.

26.10.20 с 09:00 до 17:00

Новосветское СП:

д. Пустошка, д. 150-210.

26.10.2020 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Коммолово.

26.10.20 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Александровка,

п. Тайцы, «Весеннее солнце», Демидовская усадьба, массив Ключевой, ул. Капитана Желтого.

26.10.20 с 10:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Карташевская.

26.10.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Кобралово, СНТ "Березовая Роща",

п. Лукаши, «Морская Слобода», «Павловский слобода», «Павловский посад», «Графская Славянка».

26.10.20 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская.

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:





27.10.20 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина:

ул. Радищева д. 3, 12, 14, 16, 18, 18А;

ул. Карла Маркса д. 49Б, 55, 57, 59, 59А, 59В, 61, 61 А, 63А;

ул. Правды д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

ул. Металлистов д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

ул. Железнодорожная д. 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;

ул. Строителей д. 10, 12;

Промзона-1 (ООО «ТК ФИЛ. КОМ.»); СНТ «Буревестник»; СНТ «Погат»; СНТ «Электронстандарт»; СНТ «Ягодка»;

ул. Фрезерная д. 11 (СК "РусЛесТорг", ИП "Сухарев", Депо, ООО "Финстар")

С 28.10.20 по 29.10.20 с 09.00 до 17.00 (с включением на ночь)

г. Гатчина:

ул. Соборная д. 5;

ул. Красная д. 7/5, 14Б;

пр-кт. 25-го Октября д. 2, 2 к. 1, 2 к. 2, 4, 5, 6, 8, 9.

27.10.20 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица, ул. Ленина д. 9-22В;

ул. Утинская д. 19-34;

ул. Рубинштейна д. 17А;

ул. Гражданская д. 1-13;

ул. Ленина д. 26;

пер. Введенский д. 1-11;

ул. Введенская д. 1-18;

ул. Рубинштейна д. 1-38;

ул. Траншейная д. 2-8;

ул. Красных Партизан д. 1-24;

ул. Надеждинская д. 38Ж-38Л;

ул. Ленина д. 1-22; ул. Надеждинская д. 29-49;

ш. Сиверское д. 146-160; ул. Введенская д. 19;

пр-кт. Ленина д. 55.

28.10.20 с 09:00 до 12:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица

пр-кт. Урицкого д. 13-59;

ул. Подольская д. 1-7А;

пр-кт. Урицкого д. 44-73;

ул. Комарова д. 12-27;

пр-кт. Островского д. 53;

пр-кт. Островского д. 43Е-66;

пр-кт. Островского д. 55-84; пр-кт. Островского д. 82-94;

ул. Ямпольская д. 1-8;

пер. Ольгопольский д. 35-46;

ул. Комарова д. 39-39В.

26.10.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, пр-кт. Героев д. 2А, 8, 49-67;

ул. Речная д. 29-33.

27.10.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, пер. Боровичный д. 1-9;

пер. Елизаветинский д. 1-9;

ул. Толмачева д. 70-100;

ул. Военный городок д. 3-48.

28.10.20 с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, ш. Крамского д. 1-11.

29.10.20 с 09:00 до 10:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, ул. Кирова д. 1-41.

28.10.20 с 14:00 до 16:00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар,

ул. Гатчинская д. 16, 18, 18А, 20, 26, 30, 32;

ул. Ленинградская д. 3-9;

ул. Школьная д. 1-4.

29.10.20 с 09:00 до 13:00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар,

ул. Школьная д. 3, 4;

ул. Ленинградская д. 4;

ул. Гатчинская д. 18А, 26, 30, 32.