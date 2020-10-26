«Активный горожанин»: и снова про освещение

Так,
житель улицы Карла Маркса обратился с просьбой восстановить освещение на
площадке за ветеринарной клиникой в центре города.
Житель
улицы Крупской рассказал, что фонарь напротив дома № 5 на стороне Орловой рощи расположен
неправильно, так как направлен в противоположную сторону от проезжей части. Он
попросил исправить ситуацию для удобства автомобилистов.
Житель
улицы Хохлова пожаловался на неработающий фонарь рядом с домом № 29 у пешеходного
перехода.
Но
бывает, что освещение не хватает и в квартире. Так, жительница дома № 15 по
улице Западной не смогла дозвониться в аварийную службу по вопросу отсутствия
электричества в квартирах, хотя на лестничной площадке продолжал гореть свет.
Когда ей не удалось самостоятельно исправить ситуацию, она обратилась на портал
«Активный горожанин».
Также
на портал поступают вопросы, связанные с электрооборудованием. Так, в одном из
подъездов дома № 35 по улице Урицкого жильцы четвертого этажа пожаловались на
сломанное щитовое оборудование на площадке.
«Створки
щитка готовы оторваться. При попытке поставить обратно – отваливаются вновь.
Необходимо закрепить их, пока они ни на кого не упали, а вес у них приличный.
Лампочка рядом имеет свойство гореть, даже когда другие лампочки в подъезде
выключены. Необходимо разобраться с подключением, об этом я уже сообщал в ЖЭУ №
2, у них есть соответствующая видеозапись», - написал на портал один из жителей.
Все
эти вопросы передали сотрудникам МУП «Городские электросети» города Гатчины для
оперативного исправления проблем.
Уважаемые
жители города Гатчины! С каждым днем карта активности на информационном портале
«Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru
растет – появляется все больше сообщений от жителей города с просьбой решить ту
или иную проблему. Присоединяйтесь и вы к ним – более 1200 человек уже стали
активными горожанами, которым не безразлично состояние родного города.