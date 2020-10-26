«Активный горожанин»: и снова про освещение

Так, житель улицы Карла Маркса обратился с просьбой восстановить освещение на площадке за ветеринарной клиникой в центре города.

Житель улицы Крупской рассказал, что фонарь напротив дома № 5 на стороне Орловой рощи расположен неправильно, так как направлен в противоположную сторону от проезжей части. Он попросил исправить ситуацию для удобства автомобилистов.

Житель улицы Хохлова пожаловался на неработающий фонарь рядом с домом № 29 у пешеходного перехода.

Но бывает, что освещение не хватает и в квартире. Так, жительница дома № 15 по улице Западной не смогла дозвониться в аварийную службу по вопросу отсутствия электричества в квартирах, хотя на лестничной площадке продолжал гореть свет. Когда ей не удалось самостоятельно исправить ситуацию, она обратилась на портал «Активный горожанин».

Также на портал поступают вопросы, связанные с электрооборудованием. Так, в одном из подъездов дома № 35 по улице Урицкого жильцы четвертого этажа пожаловались на сломанное щитовое оборудование на площадке.

«Створки щитка готовы оторваться. При попытке поставить обратно – отваливаются вновь. Необходимо закрепить их, пока они ни на кого не упали, а вес у них приличный. Лампочка рядом имеет свойство гореть, даже когда другие лампочки в подъезде выключены. Необходимо разобраться с подключением, об этом я уже сообщал в ЖЭУ № 2, у них есть соответствующая видеозапись», - написал на портал один из жителей.

Все эти вопросы передали сотрудникам МУП «Городские электросети» города Гатчины для оперативного исправления проблем.

Уважаемые жители города Гатчины! С каждым днем карта активности на информационном портале «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru растет – появляется все больше сообщений от жителей города с просьбой решить ту или иную проблему. Присоединяйтесь и вы к ним – более 1200 человек уже стали активными горожанами, которым не безразлично состояние родного города.