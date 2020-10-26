Где 27 октября отключат свет?

27.10.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское ГП:
д. Старое Поддубье.
27.10.20 с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Луйсковицы, д Ознаково, д.
Колодези
27.10.20 с 09:00 до 17:00
Новосветское СП:
д. Пустошка, д. 150-210.
27.10.2020 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Коммолово, д. Пегелево, д.
Кирлово, п. Торфопредприятие, СНТ «Мостовик», СНТ «Лесное», СНТ «Тайцы», СНТ
«Тритон», СНТ «Ольха», СНТ «Тайга», СНТ «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ
«Азимут»
27.10.20 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Тихвинка, д. Истинка,
Тайберри, СНТ «Природа»
27.10.20 с 10:00 до 18:00
Дружногорское СП:
д. Лампово
27.10.20 с 09:00 до 18:00
Пудомягское СП:
п. Кобралово, СНТ
"Березовая Роща",
27.10.20 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Белогорка, ул. Садовая,
ул. Береговая
27.20.20 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Вохоново
27.10.20 с 09:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Горки, д. Каушта
27.10.20 с 10:00 до 16:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово
.