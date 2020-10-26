Где 27 октября отключат свет?

Где 27 октября отключат свет?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     26 Oct 2020

27.10.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское ГП:

д. Старое Поддубье.

 

27.10.20 с 09:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Луйсковицы, д Ознаково, д. Колодези

 

27.10.20 с 09:00 до 17:00

Новосветское СП:

д. Пустошка, д. 150-210.

 

27.10.2020 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Коммолово, д. Пегелево, д. Кирлово, п. Торфопредприятие, СНТ «Мостовик», СНТ «Лесное», СНТ «Тайцы», СНТ «Тритон», СНТ «Ольха», СНТ «Тайга», СНТ «Радуга», СНТ «Большие Тайцы», СНТ «Азимут»

 

27.10.20 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Тихвинка, д. Истинка, Тайберри, СНТ «Природа»

 

27.10.20 с 10:00 до 18:00

Дружногорское СП:

д. Лампово

 

27.10.20 с 09:00 до 18:00

Пудомягское СП:

п. Кобралово, СНТ "Березовая Роща",     

 

27.10.20 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Белогорка, ул. Садовая, ул. Береговая

 

27.20.20 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Вохоново

 

27.10.20 с 09:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Горки, д. Каушта

 

27.10.20 с 10:00 до 16:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово

                  

         

                  

         

         

 

         

         

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