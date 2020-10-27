Год на посту: Людмила Нещадим о своей работе

Главные
достижения года
Людмила Нещадим отметила
знаковые проекты, реализацию которых удалось сдвинуть с места. Прежде всего,
это продвижение проекта по строительству Орловского обхода, получение
заключения на реконструкцию школы №4 (в сентябре этого года проект прошел
государственную экспертизу и включен в финансирование на 2021-2023 гг.),
концессия по водоснабжению Гатчинского района, реализация комплексных проектов
благоустройства территорий.
- Год пролетел быстро, он
был насыщен событиями, - отметила Людмила Нещадим. - Мне удалось собрать
команду единомышленников, выстроить открытый диалог с жителями района. Впереди
у нас много задач. Ни на секунду нельзя останавливаться.
Приведем основные тезисы
ответов на вопросы журналистов.
О
перспективах
- Безусловно, за год
невозможно решить все. Нужно было заложить фундамент, который позволит решить
стратегические задачи.
- Очень важно продолжать
реализовывать то, что начато. Это строительство и проектирование транспортных
развязок, участие в национальных проектах. Хочется, чтобы Гатчина заиграла, как
столица Ленинградской области, а поселения района подтягивались и соответствовали
высокому статусу.
- У района очень много
перспектив. И большой потенциал. Надеюсь, что проект «Гатчина – столица
Ленинградской области» будет способствовать еще большей инвестиционной
привлекательности. Для этого есть всё: земля, трудовые и энергоресурсы. Они будут способствовать
реализации значительного количества инвестиционных проектов, которые уже
заявлены. Это вселяет уверенность. Сильная территория – это возможность
реализации социальных проектов и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.
О
пользе конструктивной критики
- Диалог с жителями для
меня важен с первых дней вступления в должность. И я хочу отметить, что такой
диалог складывается. Благодарна жителям за готовность вести честный и открытый
разговор. Конечно, вопросов много. Но я уверена, что нет не решаемых вопросов,
в какой бы сфере деятельности они не вставали. И это самое важное.
- Благодарна жителям за
доверие, коллективу администрации, профессиональным сообществам - за поддержку.
Когда такая поддержка есть, можно быть уверенными в успехе решения любого
вопроса.
Нет
ли в команде отстающих?
- Вопрос формирования
команды очень важный. Но это вопрос не одного дня. И решается в процессе
совместной работы. Главное, чтобы его решение сказывалось на качестве жизни
граждан,
- Любой руководитель
должен быть готов взять ответственность на себя. С другой стороны, любой член
команды должен разделять ответственность в решении тех или иных вопросов.
- В команде будут
работать те, кто готов брать на себя ответственность, кто готов решать вопросы,
кто готов вести диалог с жителями.
О
Вырице
- Вырица всегда
отличалась политической активностью. Это нормально. Мы в диалоге с депутатами
Вырицкого городского поселения. Сегодня администрацию возглавляет человек,
который хочет работать и готов взять на себя ответственность за развитие
поселения – и это самое главное. Жители Вырицкого городского поселения хотят
четко знать свои перспективы. А вопросов нерешенных накопилось много. Сейчас
нужна активность не только в политических дискуссиях, но и в конкретных делах.
Что
дает силы?
- Жизнь закаляет.
Гатчинский район огромный: каждый день возникают новые вопросы. Здесь нельзя
быть слабой.
- Силы дают семья, родные
и любимые люди, в первую очередь. Чтобы поддерживать себя в жизненном тонусе,
продолжаю активно заниматься физкультурой и спортом. Два раза в неделю езжу
на тренировки – занимаюсь фигурным катанием. Катание на льду, музыка дают возможность
перезагрузиться. А общение с людьми, как ни удивительно, дают мне позитивный
заряд и желание жить.