Год на посту: Людмила Нещадим о своей работе

Главные достижения года

Людмила Нещадим отметила знаковые проекты, реализацию которых удалось сдвинуть с места. Прежде всего, это продвижение проекта по строительству Орловского обхода, получение заключения на реконструкцию школы №4 (в сентябре этого года проект прошел государственную экспертизу и включен в финансирование на 2021-2023 гг.), концессия по водоснабжению Гатчинского района, реализация комплексных проектов благоустройства территорий.

- Год пролетел быстро, он был насыщен событиями, - отметила Людмила Нещадим. - Мне удалось собрать команду единомышленников, выстроить открытый диалог с жителями района. Впереди у нас много задач. Ни на секунду нельзя останавливаться.

Приведем основные тезисы ответов на вопросы журналистов.

О перспективах

- Безусловно, за год невозможно решить все. Нужно было заложить фундамент, который позволит решить стратегические задачи.

- Очень важно продолжать реализовывать то, что начато. Это строительство и проектирование транспортных развязок, участие в национальных проектах. Хочется, чтобы Гатчина заиграла, как столица Ленинградской области, а поселения района подтягивались и соответствовали высокому статусу.

- У района очень много перспектив. И большой потенциал. Надеюсь, что проект «Гатчина – столица Ленинградской области» будет способствовать еще большей инвестиционной привлекательности. Для этого есть всё: земля, трудовые и энергоресурсы. Они будут способствовать реализации значительного количества инвестиционных проектов, которые уже заявлены. Это вселяет уверенность. Сильная территория – это возможность реализации социальных проектов и дальнейшего развития транспортной инфраструктуры.

О пользе конструктивной критики

- Диалог с жителями для меня важен с первых дней вступления в должность. И я хочу отметить, что такой диалог складывается. Благодарна жителям за готовность вести честный и открытый разговор. Конечно, вопросов много. Но я уверена, что нет не решаемых вопросов, в какой бы сфере деятельности они не вставали. И это самое важное.

- Благодарна жителям за доверие, коллективу администрации, профессиональным сообществам - за поддержку. Когда такая поддержка есть, можно быть уверенными в успехе решения любого вопроса.

Нет ли в команде отстающих?

- Вопрос формирования команды очень важный. Но это вопрос не одного дня. И решается в процессе совместной работы. Главное, чтобы его решение сказывалось на качестве жизни граждан,

- Любой руководитель должен быть готов взять ответственность на себя. С другой стороны, любой член команды должен разделять ответственность в решении тех или иных вопросов.

- В команде будут работать те, кто готов брать на себя ответственность, кто готов решать вопросы, кто готов вести диалог с жителями.

О Вырице

- Вырица всегда отличалась политической активностью. Это нормально. Мы в диалоге с депутатами Вырицкого городского поселения. Сегодня администрацию возглавляет человек, который хочет работать и готов взять на себя ответственность за развитие поселения – и это самое главное. Жители Вырицкого городского поселения хотят четко знать свои перспективы. А вопросов нерешенных накопилось много. Сейчас нужна активность не только в политических дискуссиях, но и в конкретных делах.

Что дает силы?

- Жизнь закаляет. Гатчинский район огромный: каждый день возникают новые вопросы. Здесь нельзя быть слабой.

- Силы дают семья, родные и любимые люди, в первую очередь. Чтобы поддерживать себя в жизненном тонусе, продолжаю активно заниматься физкультурой и спортом. Два раза в неделю езжу на тренировки – занимаюсь фигурным катанием. Катание на льду, музыка дают возможность перезагрузиться. А общение с людьми, как ни удивительно, дают мне позитивный заряд и желание жить.