«Губернаторский кадровый резерв»: кто готов?

На муниципальный уровень конкурса поступило 32 заявки
в семи номинациях от 29 претендентов. В течение трех дней собеседования
проводила конкурсная комиссия с участием представителей администрации
Гатчинского района, Гатчинского центра занятости населения, общественных
организаций.
Самой многочисленной оказалась номинация «Ленинградские
люди»: конкурсной комиссией было рассмотрено 11 проектов. Владислав Аносов
представил межрегиональный проект «Эколого-спортивные выезды», который
направлен на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их
родными, экологическое просвещение и пропаганду здорового образа жизни и
спорта. Заведующая детским садом № 51 Ирина Беззубенко рассказала о системе
развития информационно-коммуникационной компетентности педагогов, которая была
отработана конкурсанткой на практике, в том числе в рамках дистанционного
обучения. А Сергей Широков выступил с инициативой создать факультет для
подготовки специалистов в области сельского хозяйства.
Ряд проектов был посвящен социальной помощи. Так,
Дмитрий Евстратов предложил создать единый центр оказания социальных услуг с
участием социально ориентированных некоммерческих организаций. Егор Левитских
выступил с проектом «Доброкарта», который позволит объединить на одной
платформе все сервисы помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Екатерина Николаева рассказала о важности обучения старшего поколения основам
финансовой грамотности.
Несколько проектов было посвящено семье и детям. Юлия
Ногина предложила проект по оказанию помощи одиноким мамам. Елена Свирида
поделилась идеей интеграции основного и дополнительного образования с целью
успешной социализации сельских школьников. Алексей Севериков предложил внедрить
в образовательный процесс методики оздоровления учащихся. Евгения Смирнова
выступила с инициативой создания детского центра для детей с сахарным диабетом
и аллергией. Наталья Егерева из поселка Дружная Горка рассказала о проекте
«Жизнь замечательных людей», в рамках которого планирует рассказывать о судьбах
земляков.
В номинации «Ленинградские дороги» участвовало
трое человек. Заместитель главы администрации Сиверского городского поселения
Михаил Усачев предложил внедрить программу-конструктор реконструкции,
строительства и капитального ремонта дорог общего пользования местного значения
для упрощения процедур согласования и проектирования. Генеральный директор ООО
«Технопарк Мариенбург» Виктор Федоренко рассказал о единой системе оповещения и
информирования пассажиров общественного транспорта. Федор Пашинов выступил с
идеей комплексного развития дорожной сети Ленинградской области.
В номинации «Ленинградские кадры» приняли
участие семь претендентов. Заместитель главы администрации Сусанинского
поселения Александр Беляев доложил об особенностях организации правовой работы
в органах местного самоуправления. Заместитель директора Гатчинской школы № 9
Светлана Кучер предложила тиражировать свой опыт по созданию сетевой образовательной
профориентационной модели инженерного и технического профиля. Руководитель
ансамбля скрипачей «Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны
Ахматовой» Юлия Минакова выступила с идеей организации онлайн занятий
творческих коллективов дополнительного образования. Марина Мураева из
Кобринского сельского поселения обратила внимание на привлечение медицинских
кадров в село.
Заместитель директора ООО «Северо-Западная
строительная компания» Максим Шевченко представил проект по развитию
спортивно-оздоровительных площадок на открытом воздухе в Вырицком поселении и
концепцию многофункционального спортивного объекта для проведения школьных и
любительских соревнований. Генеральный директор ООО «Лоджик» Вера Шугаева
остановилась на нравственном воспитании кадров местного самоуправления.
В номинации «Ленинградская природа» главный
специалист-юрист Ирина Грабовская предложила проект по внедрению раздельного
сбора мусора в детских дошкольных учреждениях. Заместитель директора ООО
«Северо-Западная строительная компания» Максим Шевченко выступил с идеей
ландшафтного парка в Вырице.
В номинации «Ленинградская память» конкурсная
комиссия оценила шесть проектов. Исполняющий обязанности главы администрации
Рождественского поселения Сергей Агафонов предложил создать памятник известному
художнику Леониду Птицыну. Специалист спорткомитета Гатчинского района
Александр Архаров выступил с инициативой тиражировать опыт создания панно
«Бессмертный полк». Специалист комитета по культуре Ольга Приходько предложила
проект «Жизнь знаменитых людей» в оживших фотографиях, который будет по
аналогии со стендами на площади Победы рассказывать об известных людях, живших
на Гатчинской земле. Директор Кобринского центра культуры Екатерина
Серебрянникова и специалист администрации Сяськелевского поселения Екатерина
Смирнова выступили с идеями по увековечиванию памяти земляков в формате единой
информационной базы и интерактивного музея. Директор Большеколпанского ДК Ирина
Федорова обратила внимание на важность сохранения памяти о воинах-интернационалистах.
В номинации «Ленинградская земля» было
представлено два проекта. Житель Кобринского поселения предложил включение
территории садоводческого массива «Кобрино» в состав деревни Кобрино, а
коммерческий директор ОАО «Пластполимер» Алексей Кудрявцев предложил создать
интерактивный музей на территории Демидовской усадьбы.
В номинации «Ленинградское жилье» был
рассмотрен проект представителя администрации города Коммунара Виктории Кубрас
по внедрению быстровозводимого жилищного строительства для решения вопросов
переселения граждан из аварийного фонда.
В каждой из номинаций выберут трех победителей.
Конкурсанты, которые займут первые места, будут делегированы на региональный
этап формирования Губернаторского кадрового резерва. Участники конкурса, занявшие
второе и третье места, будут рассматриваться в качестве кандидатов для
включения в муниципальный резерв управленческих кадров, остальные - в
волонтерское движение.
Фото пресс-службы администрации Гатчинского района