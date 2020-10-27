«Губернаторский кадровый резерв»: кто готов?

На муниципальный уровень конкурса поступило 32 заявки в семи номинациях от 29 претендентов. В течение трех дней собеседования проводила конкурсная комиссия с участием представителей администрации Гатчинского района, Гатчинского центра занятости населения, общественных организаций.

Самой многочисленной оказалась номинация «Ленинградские люди»: конкурсной комиссией было рассмотрено 11 проектов. Владислав Аносов представил межрегиональный проект «Эколого-спортивные выезды», который направлен на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их родными, экологическое просвещение и пропаганду здорового образа жизни и спорта. Заведующая детским садом № 51 Ирина Беззубенко рассказала о системе развития информационно-коммуникационной компетентности педагогов, которая была отработана конкурсанткой на практике, в том числе в рамках дистанционного обучения. А Сергей Широков выступил с инициативой создать факультет для подготовки специалистов в области сельского хозяйства.

Ряд проектов был посвящен социальной помощи. Так, Дмитрий Евстратов предложил создать единый центр оказания социальных услуг с участием социально ориентированных некоммерческих организаций. Егор Левитских выступил с проектом «Доброкарта», который позволит объединить на одной платформе все сервисы помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Екатерина Николаева рассказала о важности обучения старшего поколения основам финансовой грамотности.

Несколько проектов было посвящено семье и детям. Юлия Ногина предложила проект по оказанию помощи одиноким мамам. Елена Свирида поделилась идеей интеграции основного и дополнительного образования с целью успешной социализации сельских школьников. Алексей Севериков предложил внедрить в образовательный процесс методики оздоровления учащихся. Евгения Смирнова выступила с инициативой создания детского центра для детей с сахарным диабетом и аллергией. Наталья Егерева из поселка Дружная Горка рассказала о проекте «Жизнь замечательных людей», в рамках которого планирует рассказывать о судьбах земляков.

В номинации «Ленинградские дороги» участвовало трое человек. Заместитель главы администрации Сиверского городского поселения Михаил Усачев предложил внедрить программу-конструктор реконструкции, строительства и капитального ремонта дорог общего пользования местного значения для упрощения процедур согласования и проектирования. Генеральный директор ООО «Технопарк Мариенбург» Виктор Федоренко рассказал о единой системе оповещения и информирования пассажиров общественного транспорта. Федор Пашинов выступил с идеей комплексного развития дорожной сети Ленинградской области.

В номинации «Ленинградские кадры» приняли участие семь претендентов. Заместитель главы администрации Сусанинского поселения Александр Беляев доложил об особенностях организации правовой работы в органах местного самоуправления. Заместитель директора Гатчинской школы № 9 Светлана Кучер предложила тиражировать свой опыт по созданию сетевой образовательной профориентационной модели инженерного и технического профиля. Руководитель ансамбля скрипачей «Царскосельской гимназии искусств имени Анны Андреевны Ахматовой» Юлия Минакова выступила с идеей организации онлайн занятий творческих коллективов дополнительного образования. Марина Мураева из Кобринского сельского поселения обратила внимание на привлечение медицинских кадров в село.

Заместитель директора ООО «Северо-Западная строительная компания» Максим Шевченко представил проект по развитию спортивно-оздоровительных площадок на открытом воздухе в Вырицком поселении и концепцию многофункционального спортивного объекта для проведения школьных и любительских соревнований. Генеральный директор ООО «Лоджик» Вера Шугаева остановилась на нравственном воспитании кадров местного самоуправления.

В номинации «Ленинградская природа» главный специалист-юрист Ирина Грабовская предложила проект по внедрению раздельного сбора мусора в детских дошкольных учреждениях. Заместитель директора ООО «Северо-Западная строительная компания» Максим Шевченко выступил с идеей ландшафтного парка в Вырице.

В номинации «Ленинградская память» конкурсная комиссия оценила шесть проектов. Исполняющий обязанности главы администрации Рождественского поселения Сергей Агафонов предложил создать памятник известному художнику Леониду Птицыну. Специалист спорткомитета Гатчинского района Александр Архаров выступил с инициативой тиражировать опыт создания панно «Бессмертный полк». Специалист комитета по культуре Ольга Приходько предложила проект «Жизнь знаменитых людей» в оживших фотографиях, который будет по аналогии со стендами на площади Победы рассказывать об известных людях, живших на Гатчинской земле. Директор Кобринского центра культуры Екатерина Серебрянникова и специалист администрации Сяськелевского поселения Екатерина Смирнова выступили с идеями по увековечиванию памяти земляков в формате единой информационной базы и интерактивного музея. Директор Большеколпанского ДК Ирина Федорова обратила внимание на важность сохранения памяти о воинах-интернационалистах.

В номинации «Ленинградская земля» было представлено два проекта. Житель Кобринского поселения предложил включение территории садоводческого массива «Кобрино» в состав деревни Кобрино, а коммерческий директор ОАО «Пластполимер» Алексей Кудрявцев предложил создать интерактивный музей на территории Демидовской усадьбы.

В номинации «Ленинградское жилье» был рассмотрен проект представителя администрации города Коммунара Виктории Кубрас по внедрению быстровозводимого жилищного строительства для решения вопросов переселения граждан из аварийного фонда.

В каждой из номинаций выберут трех победителей. Конкурсанты, которые займут первые места, будут делегированы на региональный этап формирования Губернаторского кадрового резерва. Участники конкурса, занявшие второе и третье места, будут рассматриваться в качестве кандидатов для включения в муниципальный резерв управленческих кадров, остальные - в волонтерское движение.

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района



