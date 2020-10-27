Не крадите крышки люков!

- Вчера вечером
встречалась со знакомой на Бульваре Науки напротив лицея №3, - рассказывает
Ольга Румянцева. - Она была со своим сыном 5-6 лет. Уже стемнело и горели
фонари, красиво подсвечивая дорожки. Мы успели сказать друг другу всего
несколько слов, я отвлеклась - надо было достать кое-что из рюкзака, а потом я
вообще не поняла, что произошло. Моя знакомая побежала к кустам рядом с
дорожкой, зовя сына. Детский крик звучал не понятно откуда. «Он провалился в
люк», - услышала я, подбежав к знакомой. В люк? В кустах? Это как? Не верилось.
Но увы - он оказался там. Черная зияющая дыра в никуда: мне стало очень
страшно. Малыш плакал и кричал.
Подсветив фонариком
телефона, мы увидели, что ребенок стоит в воде, до него не очень далеко, но нам
не достать. Что делать? Мысли путались. И тогда я громко закричала. Тут же
откликнулся мужчина. Как из-под земли вырос - очень быстро отреагировал. Вся
операция по извлечению заняла несколько минут. Малыш был испуган. Все обошлось!
Спасибо большое этому отзывчивому человеку и его спутнице. Они живут где-то на
7-й Армии. Без него не справились бы. Слава Богу - есть люди, которые не
раздумывая приходят на помощь!
Люк, в который упал
ребенок, был открыт. Рядом лежала деревяшка. Возможно, она его прикрывала. На
следующий день выяснилось, что это люк телефонной компании. Люди позвонили туда
и сказали, что в люк провалился ребенок. В ответ услышали: «Я передам
руководству».
Информация быстро
распространилась по городу. Люди совместно разрабатывали алгоритм действий. Что
делать в таких ситуациях? Куда писать, звонить?
Кто-то позвонил в
«Водоканал» и сообщил, и они быстро приехали, но оказалось, это не их люк,
после чего перенаправили заявку в телефонную компанию. Одновременно горожане
отправили заявку с фото в приложение «Активный гражданин». Еще один неравнодушный
человек сбросил пост другому человеку, который работает в телефонной компании.
Тот не отмахнулся, оперативно отреагировал и прислал фотографию с новой крышкой
на злополучном люке. Так или иначе, но скоро в сети появилась информация, что
совместными усилиями вопрос решен.
Ситуация с крышками люков
объяснима: их нет, потому что их крадут. Но если бы пункты приема металлов
отказались принимать крышки, может, это возымело бы эффект?