Не крадите крышки люков!

- Вчера вечером встречалась со знакомой на Бульваре Науки напротив лицея №3, - рассказывает Ольга Румянцева. - Она была со своим сыном 5-6 лет. Уже стемнело и горели фонари, красиво подсвечивая дорожки. Мы успели сказать друг другу всего несколько слов, я отвлеклась - надо было достать кое-что из рюкзака, а потом я вообще не поняла, что произошло. Моя знакомая побежала к кустам рядом с дорожкой, зовя сына. Детский крик звучал не понятно откуда. «Он провалился в люк», - услышала я, подбежав к знакомой. В люк? В кустах? Это как? Не верилось. Но увы - он оказался там. Черная зияющая дыра в никуда: мне стало очень страшно. Малыш плакал и кричал.

Подсветив фонариком телефона, мы увидели, что ребенок стоит в воде, до него не очень далеко, но нам не достать. Что делать? Мысли путались. И тогда я громко закричала. Тут же откликнулся мужчина. Как из-под земли вырос - очень быстро отреагировал. Вся операция по извлечению заняла несколько минут. Малыш был испуган. Все обошлось! Спасибо большое этому отзывчивому человеку и его спутнице. Они живут где-то на 7-й Армии. Без него не справились бы. Слава Богу - есть люди, которые не раздумывая приходят на помощь!

Люк, в который упал ребенок, был открыт. Рядом лежала деревяшка. Возможно, она его прикрывала. На следующий день выяснилось, что это люк телефонной компании. Люди позвонили туда и сказали, что в люк провалился ребенок. В ответ услышали: «Я передам руководству».

Информация быстро распространилась по городу. Люди совместно разрабатывали алгоритм действий. Что делать в таких ситуациях? Куда писать, звонить?

Кто-то позвонил в «Водоканал» и сообщил, и они быстро приехали, но оказалось, это не их люк, после чего перенаправили заявку в телефонную компанию. Одновременно горожане отправили заявку с фото в приложение «Активный гражданин». Еще один неравнодушный человек сбросил пост другому человеку, который работает в телефонной компании. Тот не отмахнулся, оперативно отреагировал и прислал фотографию с новой крышкой на злополучном люке. Так или иначе, но скоро в сети появилась информация, что совместными усилиями вопрос решен.

Ситуация с крышками люков объяснима: их нет, потому что их крадут. Но если бы пункты приема металлов отказались принимать крышки, может, это возымело бы эффект?



