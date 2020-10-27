Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     27 Oct 2020

28.10.20 с 09:00 до 18:00

Рождественское ГП:

д. Старое Поддубье,

д. Чикино.          

 

28.10.20 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Николаевка, Вероланское ш., Гатчинское ш., ул. Ленинская, 1я, 2я, 3я, 4я, 5я, 6я улица, ул. Лагерная;

д. Вероланцы,

п. Елизаветино: ул. Парковая;

д. Новая,

д. Шпаньково: ул. Центральная, ул. Рыкунова.

        

28.10.20 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Александровка

п. Тайцы, «Весеннее солнце», «Демидовская усадьба», массив Ключевой, ул. Капитана Желтого,

д. Нижняя,

д. Гяргино.

 

28.10.20 с 09:00 до 17:00

Сусанинское СП:

д. Ковшово,

д. Заборье,

д. Мыза.             

 

28.10.20 с 10:00 до 17:00

Пудостьское СП:

п. Пудость, СНТ "Скворицы", СНТ "Пудость",

д. Покизен-Пурская,

д. Юля-Пурская,

д. Алапурская,   

п. Пудость, ул. Новая. 

        

 28.10.20 с 10:00 до 17:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская, ул. Победы, ул. Связи, Комсомольский пр.

 

28.10.20 с 10:00 до 17:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово;

п. Войсковицы: ул. Манина, ул. Новоселов, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул. Советская, ул. Грунева, ул. Луговая, ул. Озерная, Клубный пер., ул. Строителей, ул. Авиационная, ул. Хлебалина, ул. Ростова, АЗС "Газпром", гаражи.

 

 

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