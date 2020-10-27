Плановые отключения в Гатчинском районе

28.10.20 с 09:00 до 18:00
Рождественское ГП:
д. Старое Поддубье,
д. Чикино.
28.10.20 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Николаевка, Вероланское ш., Гатчинское ш., ул. Ленинская, 1я, 2я, 3я,
4я, 5я, 6я улица, ул. Лагерная;
д. Вероланцы,
п. Елизаветино: ул. Парковая;
д. Новая,
д. Шпаньково: ул. Центральная, ул. Рыкунова.
28.10.20 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Александровка
п. Тайцы, «Весеннее солнце», «Демидовская усадьба», массив Ключевой, ул.
Капитана Желтого,
д. Нижняя,
д. Гяргино.
28.10.20 с 09:00 до 17:00
Сусанинское СП:
д. Ковшово,
д. Заборье,
д.
Мыза.
28.10.20 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
п. Пудость, СНТ "Скворицы", СНТ "Пудость",
д. Покизен-Пурская,
д. Юля-Пурская,
д. Алапурская,
п. Пудость, ул. Новая.
28.10.20 с 10:00 до 17:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская, ул. Победы, ул. Связи, Комсомольский пр.
28.10.20 с 10:00 до 17:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово;
п. Войсковицы: ул. Манина, ул. Новоселов, ул. Полевая, ул. Солнечная, ул.
Советская, ул. Грунева, ул. Луговая, ул. Озерная, Клубный пер., ул. Строителей,
ул. Авиационная, ул. Хлебалина, ул. Ростова, АЗС "Газпром", гаражи.