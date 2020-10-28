Три девятки в коронавирусной статистике

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 15 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+10)

- п. Сиверский (+1)

- д. Малые Колпаны (+1)

- д. Старосиверская (+2)

- д. Куровицы (+1)

В итоге в Гатчине с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 999 человек. В целом по Гатчинскому району на 28 октября коронавирусная инфекция подтверждена у 2507 человек, 1569 из их числа – 62,6 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 905 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 28 октября коронавирусная инфекция диагностирована у 11 041 человека, 5923 человека поправились, 116 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 53,6 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 999 человек (выздоровели 636),

- г. Коммунар – 161 человек (выздоровели 102),

- п. Вырица – 137 человек (выздоровели 96),

- п. Сиверский – 134 человека (выздоровели 95),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 101 человек (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 74 человека (выздоровели 52),

- п. Тайцы – 69 человек (выздоровели 44),

- с. Никольское – 53 человека (выздоровели 14),

- д. Большие Колпаны – 48 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 45 человек (выздоровел 22),

- д. Малое Верево – 42 человека (выздоровели 16),

- п. Дружная Горка – 39 человек (выздоровели 25),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 24),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 18),

- д. Сяськелево – 25 человек (выздоровели 14),

- д. Малые Колпаны – 22 человека (выздоровели 10),

- п. Терволово – 21 человек (выздоровели 15),

- п. Семрино – 19 человек (выздоровели 9),

- д. Новый Учхоз – 18 человек (выздоровели 11),

- п. Елизаветино – 17 человек (выздоровели 15),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 15 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Батово – 13 человек (выздоровели 10),

- д. Белогорка, п. Высокоключевой, с. Рождествено – по 12 человек,

- п. Лукаши, п. Сусанино, п. Кобралово – по 11 человек,

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка, д. Старосиверская – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, п. Торфяное, д. Корпиково, д. Куровицы – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Черново, Новосиверская, д. Нижняя, п. Борницкий Лес, д. Парицы – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Сокколово, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Торфопредприятие, п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно - по 1 человеку.