Фестиваль «Литература и кино» – детям» пройдет в Гатчине в ноябре

До середины октября организаторы принимали работы на кинематографический конкурс «Дебют» и на конкурс литературных произведений.

На кинематографический конкурс «Дебют» принимались работы в разных жанрах от ребят в возрасте от 5 до 18 лет. Они будут показаны на большом экране ККЗ «Победа» компетентному жюри, председателем которого в этом году станет кинорежиссёр Ирина Евтеева.

Чтобы принять участие в конкурсе на лучшее литературное произведение в рамках VII кинофестиваля «Литература и кино» - детям» (председатель жюри – писатель Валерий Попов), необходимо было предоставить свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или «Стихотворение». В этом году свои работы на литературный конкурс подали более 300 детей из Гатчины и Гатчинского района, Ленинградской области, Москвы и Московской области, Омска, Челябинска, Воронежа, Луганской Народной Республики.

Итоги кинематографического и литературного конкурсов будут подведены на закрытии фестиваля «Литература и кино» -детям», которое состоится 18 ноября. Церемония пройдет в формате онлайн и будет показана на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube, на телеканале «Ореол47».