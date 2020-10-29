Фестиваль «Литература и кино» – детям» пройдет в Гатчине в ноябре

До середины октября
организаторы принимали работы на кинематографический конкурс «Дебют» и на
конкурс литературных произведений.
На кинематографический
конкурс «Дебют» принимались работы в разных жанрах от ребят в возрасте от 5 до
18 лет. Они будут показаны на большом экране ККЗ «Победа» компетентному жюри,
председателем которого в этом году станет кинорежиссёр Ирина Евтеева.
Чтобы принять участие в
конкурсе на лучшее литературное произведение в рамках VII кинофестиваля
«Литература и кино» - детям» (председатель жюри – писатель Валерий Попов),
необходимо было предоставить свою работу в жанрах «Рассказ», «Сказка» или
«Стихотворение». В этом году свои работы на литературный конкурс подали более
300 детей из Гатчины и Гатчинского района, Ленинградской области, Москвы и
Московской области, Омска, Челябинска, Воронежа, Луганской Народной Республики.
Итоги
кинематографического и литературного конкурсов будут подведены на закрытии
фестиваля «Литература и кино» -детям», которое состоится 18 ноября. Церемония
пройдет в формате онлайн и будет показана на официальном сайте кинофестиваля
www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram,
на канале YouTube, на телеканале «Ореол47».