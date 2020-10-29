Гатчинский район – в пятёрке лучших

Ежегодный мониторинг
деятельности органов местного самоуправления районов и городского округа
региона проводится с 2010 года. По результатам мониторинга предусмотрено
выделение грантов двум группам муниципальных образований.
Общий объем средств,
направляемых на гранты в этом году, как и в прошлом, составляет 50 млн рублей.
По итогам заседания
областного правительства глава региона Александр Дрозденко предложил в будущем
году увеличить премиальный фонд: «Районы должны сражаться за улучшение
показателей, получая при этом не только моральное поощрение, но и средства,
которые они потом могут потратить на свои практические нужды», — отметил
губернатор.
Районы-лидеры прошлого
года направили свои гранты на ремонт учреждений дополнительного образования,
приобретение музыкальных инструментов, приобретение мебели в библиотеки, монтаж
системы автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях и на
оплату работ по формированию градостроительных карт, генерального плана
территории.