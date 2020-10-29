Гатчинский район – в пятёрке лучших

Ежегодный мониторинг деятельности органов местного самоуправления районов и городского округа региона проводится с 2010 года. По результатам мониторинга предусмотрено выделение грантов двум группам муниципальных образований.

Общий объем средств, направляемых на гранты в этом году, как и в прошлом, составляет 50 млн рублей.

По итогам заседания областного правительства глава региона Александр Дрозденко предложил в будущем году увеличить премиальный фонд: «Районы должны сражаться за улучшение показателей, получая при этом не только моральное поощрение, но и средства, которые они потом могут потратить на свои практические нужды», — отметил губернатор.

Районы-лидеры прошлого года направили свои гранты на ремонт учреждений дополнительного образования, приобретение музыкальных инструментов, приобретение мебели в библиотеки, монтаж системы автоматической пожарной сигнализации в образовательных учреждениях и на оплату работ по формированию градостроительных карт, генерального плана территории.