Хруст валаамского снега

Суровый остров Валаам... У многих из нас с этим местом
связаны самые потаённые мысли и дорогие воспоминания. Даже кратковременное
пребывание на Валааме оставляет глубокий след в душе. Что уж тогда говорить о
тех, кто прожил на нём долгие годы, сроднившись с его суровым бытом, правилами
монастырского общежития и необыкновенной природой? А если этот человек — ещё и
глубоко и тонко чувствующий художник?
Елена Назарова родом из Красноярского края. С 1992
года - участник многих групповых и персональных выставок. Победитель
международного конкурса портретов по России. Ее работы находятся в частных
российских и зарубежных собраниях. Публиковалась в петербургских журналах как
художник, поэт, литератор.
С 2001 по 2015 год вместе со своей семьей Елена
Назарова жила и работала на Валааме. Именно из работ, созданных за эти годы на
острове, и состоит представленная в Центре информационных технологий выставка.
Валаамские пейзажи Елены Назаровой отмечены особой
экспрессией и глубоким, многогранным восприятием окружающей художника
действительности.
Представившая выставку искусствовед, куратор
просветительского пространства «Весна» Наталья Ламонт выделяет, в первую
очередь, архитектурные пейзажи Елены Назаровой.
- Художница не просто тонко чувствует природу, она
чувствует единство старой архитектуры и природы, когда уже не поймешь, что
древнее — дом или дерево, потому что они уже не могут жить друг без друга, -
отмечает Наталья Федоровна. - И дома уже не кажутся делом рук человеческих —
они как будто выросли из этой среды...
Жемчужины в творчестве Елены Назаровой —
зимние пейзажи Валаама. Каждый пейзаж настолько наполнен глубиной и
естественностью, что начинаешь чувствовать особый чистых запах морозного дня,
слышать, как хрустит снег под ногами.
Елена Назарова находится в постоянном поиске
выразительных средств для передачи своих ощущений и впечатлений. Еще одна
особенность ее живописи — великолепное чувство глубины пространства картины.
Отличительная черта мастера — крупные фактурные мазки, пастозная живопись. К
сожалению, в экспозицию не вошли необыкновенно воздушные акварельные работы
Елены Назаровой, отмеченные особым профессионализмом.
- Одна из задач нашего Центра — показывать не только
образцы живописи и графики профессиональных художников, но и раскрывать мир
талантливых людей вообще, не обязательно профессионалов, - говорит Наталья
Ламонт. - В случае с Еленой Назаровой эта грань стирается, поскольку она
работает в сфере искусства уже очень много лет. Главное — быть художником в
душе, видеть мир как художник и пытаться отразить его в совершенно разных
областях, как в живописи, так и в поэзии. Елена Назарова не только пытается
серьезно осмыслить свое положение в мире, но и представить гармонию этого мира
в целом. Это художник, который нацелен на творение гармонии вместе со
вселенной.
Елена Назарова — мастер не только кисти,
но и слова. И
это тот редкий случай, когда стихи дополняют авторскую мысль, помогая
проникнуть в ее сокровенные глубины. Вот одно из таких стихотворений Елены
Назаровой:
Улыбка в падающем снеге
вершит надежды ход случайный,
когда, остановившись в беге,
вернётся в свет первоначальный,
первоначальный цвет желаний
и легкий трепет вдохновенный.
Теплом свечи согревшись за день,
ты улыбаешься вселенной.
Центр информационных технологий Гатчины приносит
особую благодарность председателю Гатчинского товарищества художников Елене
Федотовой за организацию выставки «Валаам: остров суровой любви».
Выставка Елены Назаровой «Валаам: остров суровой
любви» продлится в выставочном пространстве «Весна» ЦИТ города Гатчина по 31
октября. Адрес Центра информационных технологий: Гатчина, ул. Рощинская, д.8.