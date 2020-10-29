Хруст валаамского снега

Суровый остров Валаам... У многих из нас с этим местом связаны самые потаённые мысли и дорогие воспоминания. Даже кратковременное пребывание на Валааме оставляет глубокий след в душе. Что уж тогда говорить о тех, кто прожил на нём долгие годы, сроднившись с его суровым бытом, правилами монастырского общежития и необыкновенной природой? А если этот человек — ещё и глубоко и тонко чувствующий художник?

Елена Назарова родом из Красноярского края. С 1992 года - участник многих групповых и персональных выставок. Победитель международного конкурса портретов по России. Ее работы находятся в частных российских и зарубежных собраниях. Публиковалась в петербургских журналах как художник, поэт, литератор.

С 2001 по 2015 год вместе со своей семьей Елена Назарова жила и работала на Валааме. Именно из работ, созданных за эти годы на острове, и состоит представленная в Центре информационных технологий выставка.

Валаамские пейзажи Елены Назаровой отмечены особой экспрессией и глубоким, многогранным восприятием окружающей художника действительности.

Представившая выставку искусствовед, куратор просветительского пространства «Весна» Наталья Ламонт выделяет, в первую очередь, архитектурные пейзажи Елены Назаровой.

- Художница не просто тонко чувствует природу, она чувствует единство старой архитектуры и природы, когда уже не поймешь, что древнее — дом или дерево, потому что они уже не могут жить друг без друга, - отмечает Наталья Федоровна. - И дома уже не кажутся делом рук человеческих — они как будто выросли из этой среды...

Жемчужины в творчестве Елены Назаровой — зимние пейзажи Валаама. Каждый пейзаж настолько наполнен глубиной и естественностью, что начинаешь чувствовать особый чистых запах морозного дня, слышать, как хрустит снег под ногами.

Елена Назарова находится в постоянном поиске выразительных средств для передачи своих ощущений и впечатлений. Еще одна особенность ее живописи — великолепное чувство глубины пространства картины. Отличительная черта мастера — крупные фактурные мазки, пастозная живопись. К сожалению, в экспозицию не вошли необыкновенно воздушные акварельные работы Елены Назаровой, отмеченные особым профессионализмом.

- Одна из задач нашего Центра — показывать не только образцы живописи и графики профессиональных художников, но и раскрывать мир талантливых людей вообще, не обязательно профессионалов, - говорит Наталья Ламонт. - В случае с Еленой Назаровой эта грань стирается, поскольку она работает в сфере искусства уже очень много лет. Главное — быть художником в душе, видеть мир как художник и пытаться отразить его в совершенно разных областях, как в живописи, так и в поэзии. Елена Назарова не только пытается серьезно осмыслить свое положение в мире, но и представить гармонию этого мира в целом. Это художник, который нацелен на творение гармонии вместе со вселенной.

Елена Назарова — мастер не только кисти, но и слова. И это тот редкий случай, когда стихи дополняют авторскую мысль, помогая проникнуть в ее сокровенные глубины. Вот одно из таких стихотворений Елены Назаровой:

Улыбка в падающем снеге

вершит надежды ход случайный,

когда, остановившись в беге,

вернётся в свет первоначальный,

первоначальный цвет желаний

и легкий трепет вдохновенный.

Теплом свечи согревшись за день,

ты улыбаешься вселенной.

Центр информационных технологий Гатчины приносит особую благодарность председателю Гатчинского товарищества художников Елене Федотовой за организацию выставки «Валаам: остров суровой любви».

Выставка Елены Назаровой «Валаам: остров суровой любви» продлится в выставочном пространстве «Весна» ЦИТ города Гатчина по 31 октября. Адрес Центра информационных технологий: Гатчина, ул. Рощинская, д.8.



