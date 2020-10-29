Кинофестиваль «Литература и кино» расскажет о жизни современных писателей

Фильмы конкурсного показа будут показаны в Большом зале ККЗ «Победа» в Гатчине, однако зрители смогут увидеть их только при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Церемония открытия XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино» состоится 19 ноября, итоги будут подведены 25 ноября.

В жюри фестиваля 2020 года вошли композитор Ольга Петрова, писатель Валерий Попов, актриса Галина Бокашевская, кинооператор Александр Буров. Председатель жюри - режиссёр Ирина Евтеева.

Как рассказала представитель отборочной комиссии, киновед Светлана Хохрякова, впервые за все годы существования фестиваля в его неигровой программе представлено много картин о современных писателях в их повседневной жизни.

Ленту «Дикие истории Ираклия Квирикадзе» сняла жена главного героя, кинодраматурга и писателя Тома Стэнко во время их семейного пребывания на Гоа. Режиссёр фильма «Юрий Кублановский. Родина рядом» Алексей Бурыкин застал знаменитого поэта в момент его возвращения из эмиграции в родной город Рыбинск. В картине «Сорокин трип» режиссер Илья Белов рассказывает о писателе Владимире Сорокине, который живёт в Берлине, но периодически приезжает в Москву.

Героями документальных картин стали популярные рок-музыканты. В путешествие по далёким заснеженным городам с Юрием Шевчуком отправился режиссёр Павел Селин. Результатом их разговоров в поезде и прогулок по Петербургу стал фильм «Юра-музыкант». Анна Голикова сняла картину «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека» с участием Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус».

Радикально переосмыслили классику режиссёры игрового кино, вошедшего в конкурсную программу нынешнего фестиваля. Григорий Константинопольский перенёс действие пьесы «Гроза» Александра Островского в наши дни. Режиссёр Константин Худяков в «Конце сезона» переселил чеховских «Трёх сестёр» к морю, в современную Прибалтику. Юрий Грымов экранизировал «Анну Каренину», вместив роман Льва Толстого в «Дневник Анны» с использованием видео из интернета.

«Семь пар нечистых» - экранизация прозы Вениамина Каверина. Продюсером этой картины стал Вадим Абдрашитов, два года назад возглавлявший жюри кинофестиваля «Литературы и кино». Герои «Большой поэзии» режиссёра Александра Лунгина - молодые парни, вернувшиеся из воюющего Луганска. В мирной жизни они работают инкассаторами и пишут стихи.

Так как фестиваль пройдёт в формате онлайн, в настоящее время готовятся к трансляции торжественные церемонии открытия и закрытия, творческие встречи, выступления, обращения признанных мастеров российского кинематографа и начинающих актёров, режиссёров, писателей и поэтов. В таком же формате, в режиме реального времени, состоятся и традиционные тематические круглые столы на темы кино и литературы.

В рамках кинофестиваля запланирована творческая встреча с народной артисткой Российской федерации Ириной Алфёровой и актёрами театра и кино Ксенией Алфёровой и Егором Бероевым (20 ноября). 22 ноября состоится концертная программа «Баллада о Высоцком» народного артиста России Дмитрия Певцова и «ПевцовЪ-оркестра».

Творческие мероприятия и встречи будут показаны на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале YouTube. Гатчинский зритель сможет побывать на XXVI Российском фестивале «Литература и кино» благодаря трансляциям телеканала «Ореол47».

По сообщению пресс-службы XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино»