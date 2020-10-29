Кинофестиваль «Литература и кино» расскажет о жизни современных писателей

Фильмы конкурсного показа
будут показаны в Большом зале ККЗ «Победа» в Гатчине, однако зрители смогут
увидеть их только при условии благоприятной эпидемиологической обстановки в
регионе. Церемония открытия XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино»
состоится 19 ноября, итоги будут подведены 25 ноября.
В жюри фестиваля 2020
года вошли композитор Ольга Петрова, писатель Валерий Попов, актриса Галина
Бокашевская, кинооператор Александр Буров. Председатель жюри - режиссёр Ирина
Евтеева.
Как рассказала
представитель отборочной комиссии, киновед Светлана Хохрякова, впервые за все
годы существования фестиваля в его неигровой программе представлено много
картин о современных писателях в их повседневной жизни.
Ленту «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе» сняла жена главного героя, кинодраматурга и писателя Тома
Стэнко во время их семейного пребывания на Гоа. Режиссёр фильма «Юрий
Кублановский. Родина рядом» Алексей Бурыкин застал знаменитого поэта в момент
его возвращения из эмиграции в родной город Рыбинск. В картине «Сорокин трип»
режиссер Илья Белов рассказывает о писателе Владимире Сорокине, который живёт в
Берлине, но периодически приезжает в Москву.
Героями документальных
картин стали популярные рок-музыканты. В путешествие по далёким заснеженным
городам с Юрием Шевчуком отправился режиссёр Павел Селин. Результатом их
разговоров в поезде и прогулок по Петербургу стал фильм «Юра-музыкант». Анна
Голикова сняла картину «Илья Кормильцев. В поисках цельного человека» с
участием Вячеслава Бутусова и группы «Наутилус Помпилиус».
Радикально переосмыслили
классику режиссёры игрового кино, вошедшего в конкурсную программу нынешнего
фестиваля. Григорий Константинопольский перенёс действие пьесы «Гроза»
Александра Островского в наши дни. Режиссёр Константин Худяков в «Конце сезона»
переселил чеховских «Трёх сестёр» к морю, в современную Прибалтику. Юрий Грымов
экранизировал «Анну Каренину», вместив роман Льва Толстого в «Дневник Анны» с
использованием видео из интернета.
«Семь пар нечистых» -
экранизация прозы Вениамина Каверина. Продюсером этой картины стал Вадим
Абдрашитов, два года назад возглавлявший жюри кинофестиваля «Литературы и
кино». Герои «Большой поэзии» режиссёра Александра Лунгина - молодые парни,
вернувшиеся из воюющего Луганска. В мирной жизни они работают инкассаторами и
пишут стихи.
Так как фестиваль пройдёт
в формате онлайн, в настоящее время готовятся к трансляции торжественные
церемонии открытия и закрытия, творческие встречи, выступления, обращения
признанных мастеров российского кинематографа и начинающих актёров, режиссёров,
писателей и поэтов. В таком же формате, в режиме реального времени, состоятся и
традиционные тематические круглые столы на темы кино и литературы.
В рамках кинофестиваля
запланирована творческая встреча с народной артисткой Российской федерации
Ириной Алфёровой и актёрами театра и кино Ксенией Алфёровой и Егором Бероевым
(20 ноября). 22 ноября состоится концертная программа «Баллада о Высоцком»
народного артиста России Дмитрия Певцова и «ПевцовЪ-оркестра».
Творческие мероприятия и
встречи будут показаны на официальном сайте кинофестиваля www.likfest.ru, в
официальных группах социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram, на канале
YouTube. Гатчинский зритель сможет побывать на XXVI Российском фестивале
«Литература и кино» благодаря трансляциям телеканала «Ореол47».
По сообщению пресс-службы
XXVI Российского кинофестиваля «Литература и кино»