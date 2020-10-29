Семь гатчинцев для Губернаторского кадрового резерва

Семь гатчинцев для Губернаторского кадрового резерва

Гатчинский район подвел итоги муниципального этапа конкурса «Губернаторский кадровый резерв». На областной этап конкурса Гатчина направила семь претендентов.

Рубрики : Общество     29 Oct 2020

Гатчинский район стал самым активным участником конкурса «Губернаторский кадровый резерв». На муниципальный этап конкурса поступили заявки абсолютно во все номинации. Всего приняли участие 29 человек. Это люди самых разных профессий и разного возраста, общественники, молодые специалисты, теоретики и практики, уже известные успешной реализацией проектов.

На первом этапе участники конкурса прошли тестирование на знание истории, географического и социально-экономического положения, устава Ленинградской области. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривала представленные проекты. По итогам этих двух этапов были определены победители в каждой из номинаций.

Торжественная церемония награждения победителей и участников муниципального конкурса состоялась в зале администрации Гатчинского района. Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим поздравили и передали слова благодарности от губернатора за активное участие в конкурсе, яркие проекты и идеи.

- Сегодня время командных решений, время креативных решений. Вы представили замечательные проекты, которые действительно могут во многом наполнить жизнь на территории Гатчинского района и Ленинградской области, и во многом изменить ее. Мы еще раз доказали, что очень сильная составляющая команды 47, которую возглавляет Александр Юрьевич Дрозденко. Сердечно благодарю всех за участие в конкурсе, за активное участие в жизни нашего района. Мы убеждены, что потенциал, которым вы располагаете, будет обязательно востребован, - сказала Людмила Нещадим.

Решением конкурсной комиссии были определены победители в семи номинациях  для включения в «Губернаторский кадровый резерв» Ленинградской области:

- номинация «Ленинградские люди» - Ирина Михайловна Беззубенко;

- «Ленинградские дороги» - Виктор Игоревич Федоренко;

- «Ленинградские кадры» - Светлана Евгеньевна Кучер;

- «Ленинградская природа» - Максим Петрович Шевченко;

- «Ленинградская память» - Александр Валерьевич Архаров;

- «Ленинградская земля» - Алексей Владимирович Кудрявцев;

- «Ленинградское жилье» - Виктория Юрьевна Кубрас.

Участники конкурса, занявшие второе и третье места в своих номинациях, будут включены в управленческий резерв Гатчинского муниципального района. В номинации «Ленинградские люди» - это Юлия Геннадьевна Ногина и Владислав Викторович Аносов; «Ленинградские дороги» - Михаил Федорович Усачев и Федор Алексеевич Пашинов; «Ленинградские кадры» - Александр Иванович Беляев и Марина Андреевна Мураева; «Ленинградская природа» - Ирина Сергеевна Грабовская; «Ленинградская память» - Екатерина Владимировна Смирнова и Ольга Александровна Приходько; «Ленинградская земля» - Владимир Захарович Васильев.

Людмила Нещадим сообщила, что муниципальный конкурс по кадровому резерву станет в Гатчинском районе традиционным.

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