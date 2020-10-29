Тёмная пятница в Гатчинском районе

В связи с проведением
запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача
электроэнергии:
с 10:00 до 16:00
Веревское СП:
д. Дони,
д. Ижора, Зайцево
с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Переярово, Новые Низковицы
с 09:00 до 17:00
Таицкое ГП:
д. Тихвинка, коттеджный
поселок, Барк, поле11, ООО «Лэндкей»
Куталия
производственно-складская база д. Малая Ивановка
с 10:00 до 16:00
Войсковицкое СП:
д. Карстолово
с 09:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Выра
с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Ознаково, Колодези,
Раболово.
10:00 -16:00
Дружногорское ГП
д. Зайцево, д. Остров