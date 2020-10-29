Тёмная пятница в Гатчинском районе

Тёмная пятница в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет о плановых работах на электросетевых объектах в населенных пунктах Гатчинского района в пятницу, 30 октября.

Рубрики : ЖКХ     29 Oct 2020

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

с 10:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Дони,

д. Ижора, Зайцево

 

с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Переярово, Новые Низковицы

 

с 09:00 до 17:00

Таицкое ГП:

д. Тихвинка, коттеджный поселок, Барк, поле11, ООО «Лэндкей»

Куталия производственно-складская база д. Малая Ивановка

 

с 10:00 до 16:00

Войсковицкое СП:

д. Карстолово

 

с 09:00 до 17:00

Рождественское СП:

д. Выра

 

с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Ознаково, Колодези, Раболово.

 

10:00 -16:00

Дружногорское ГП

д. Зайцево, д. Остров

 

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