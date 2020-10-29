В Гатчине дезинфицируют школы

В среду, 28 октября, проводилась дезинфекция территории начальной школы №5 в микрорайоне Аэродром.
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Постановлением губернатора Ленобласти Управлению ветеринарной службы Ленобласти
и подведомственным учреждениям поручено проведение дезинфекционной обработки
уличных территорий, домовых территорий и дворовых площадок, - сообщил
начальник станции по борьбе с болезнями животных в Гатчинском районе Сергей
Борисович Мизерный. - На период каникул служба взяла на себя обязанность
провести обработку всех школ Ленобласти по периметру снаружи дезинфицирующими
средствами, которые безопасны для человека и эффективны против вирусных
болезней. Начиная с апреля, мы уже обработали более двух тысяч объектов, это
около 200 тысяч кв. метров. На сегодняшний день в Гатчине и районе обработано
уже около 20 школьных учреждений. Работают три дезинфекционные группы из
состава ветеринарной службы.
За
период каникул согласно графику, предоставленному администрацией, будут
обработаны все школы города и района.
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