В Гатчине дезинфицируют школы

В среду, 28 октября, проводилась дезинфекция территории начальной школы №5 в микрорайоне Аэродром.

- Постановлением губернатора Ленобласти Управлению ветеринарной службы Ленобласти и подведомственным учреждениям поручено проведение дезинфекционной обработки уличных территорий, домовых территорий и дворовых площадок, - сообщил начальник станции по борьбе с болезнями животных в Гатчинском районе Сергей Борисович Мизерный. - На период каникул служба взяла на себя обязанность провести обработку всех школ Ленобласти по периметру снаружи дезинфицирующими средствами, которые безопасны для человека и эффективны против вирусных болезней. Начиная с апреля, мы уже обработали более двух тысяч объектов, это около 200 тысяч кв. метров. На сегодняшний день в Гатчине и районе обработано уже около 20 школьных учреждений. Работают три дезинфекционные группы из состава ветеринарной службы.

За период каникул согласно графику, предоставленному администрацией, будут обработаны все школы города и района.

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