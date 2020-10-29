В Гатчине дезинфицируют школы

В Гатчине дезинфицируют школы

Гатчинский район остается в «красной зоне». Сотрудники станции по борьбе с болезнями животных по Гатчинскому району взяли на себя важную миссию - за время осенних каникул провести дезинфекцию всех школ и прилегающих территорий.

Рубрики : COVID-19     29 Oct 2020

В среду, 28 октября, проводилась дезинфекция территории начальной школы №5 в микрорайоне Аэродром.

- Постановлением губернатора Ленобласти Управлению ветеринарной службы Ленобласти и подведомственным учреждениям поручено проведение дезинфекционной обработки уличных территорий, домовых территорий и дворовых площадок, - сообщил начальник станции по борьбе с болезнями животных в Гатчинском районе Сергей Борисович Мизерный. - На период каникул служба взяла на себя обязанность провести обработку всех школ Ленобласти по периметру снаружи дезинфицирующими средствами, которые безопасны для человека и эффективны против вирусных болезней. Начиная с апреля, мы уже обработали более двух тысяч объектов, это около 200 тысяч кв. метров. На сегодняшний день в Гатчине и районе обработано уже около 20 школьных учреждений. Работают три дезинфекционные группы из состава ветеринарной службы.

За период каникул согласно графику, предоставленному администрацией, будут обработаны все школы города и района.

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