Неправильное подключение газовой колонки оставило без газа тысячу гатчинцев

23 октября из-за грубого несоблюдения правил установки и эксплуатации внутриквартирного газового оборудования произошла авария на сетях газоснабжения. Житель одной из квартир самостоятельно произвел монтаж проточного газового водонагревателя, в результате неправильного монтажа в газопровод попала вода, образовалась водная закупорка.

В результате попадания большого объема воды в газопровод, аварийной службе пришлось отключить сразу семь многоквартирных домов от газоснабжения. Без газа остались более тысячи человек. Ремонтные работы велись четыре дня, работали две аварийные бригады. Для локализации аварийной ситуации службам пришлось производить вскрытие шурфов на подземном газопроводе. Во вторник велись пуско-наладочные работы с соблюдением всех необходимых мер безопасности. К вечеру 27 октября в дома вернули газоснабжение.

Администрация Гатчинского района напоминает о необходимости с вниманием относится к внутриквартирному газовому оборудованию. Неправильная эксплуатация газовых приборов может иметь опасные последствия для окружающих.

На сегодняшний день в Гатчинском районе договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования заключили около 80% абонентов.

Пресс-служба администрации Гатчинского района