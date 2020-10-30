Социальная сфера – самая чувствительная

- Людмила Анатольевна, социальная сфера была и остается приоритетной в вашей депутатской деятельности, а для жителей она самая чувствительная, так как затрагивает интересы абсолютно всех граждан.

- Социальная сфера влияет на качество жизни каждого человека, начиная от рождения. И сегодня, в период пандемии коронавирусной инфекции, депутаты особо пристальное внимание уделяют мерам поддержки населения – в первую очередь, льготных категорий, а также тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Практически на каждом заседании мы рассматриваем законопроекты по расширению мер социальной поддержки. И на последнем заседании этому направлению также было посвящено сразу несколько вопросов.

Так, депутаты единогласно одобрили поправки в статьи 6.1 и 6.4 Социального кодекса, согласно которым будет установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей родителям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, у которого есть вторая степень ограничения по одной из основных категорий жизнедеятельности. Выплату сможет получить один из родителей, она коснется более 1500 детей в Ленинградской области.

Депутаты поддержали изменения в Социальный кодекс, которые направлены на расширение числа сельских специалистов – получателей единовременной денежной компенсации (ЕДК) на оплату жилищно-коммунальных услуг. Право на ЕДК получат руководители организаций здравоохранения, образования, ветеринарии, учреждений культуры и социальных учреждений, проживающие в сельской местности Ленинградской области.

В третьем чтении принят законопроект, который даст право бесплатно посещать учреждения культуры, подведомственные органам исполнительной власти Ленинградской области (областные музеи, театры, библиотеки, выставочные центры), участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим узниками концлагерей. Также они получат право бесплатно пользоваться платными парковками (это право закрепляется в отношении управляемых ими транспортных средств и транспортных средств, перевозящих таких лиц).

Социальный кодекс дополняется поправкой, которая дает право на единовременную выплату к юбилейным датам. Жители Ленинградской области, отметившие 90-летний юбилей, получат 15 тысяч рублей, 95-летние юбиляры - 20 тысяч рублей, 100-летние юбиляры - 25 тысяч рублей. В процессе обсуждения депутаты уточнили, что дополнительную меру поддержки в размере 25 тысяч рублей жители Ленинградской области будут получать каждый день рождения, начиная со 100 лет. Эта выплата установлена независимо от получения иных мер социальной поддержки, она будет производиться без дополнительных заявлений. Планируется, что областной закон начнет действовать с 1 января 2021 года.

- В Законодательном собрании началась работа над проектом бюджета на 2021 год.

- Проект бюджета на 2021 год внесен в региональный парламент. Теперь нам предстоит поэтапная процедура рассмотрения главного финансового документа. Но главное, что можно сказать уже сегодня, – параметры бюджета таковы, что позволят исполнить все взятые на себя регионом публичные обязательства. В полном объеме заложены средства на выполнение указов Президента, в том числе повышающие коэффициенты на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, индексацию выплат льготным категориям граждан и др.

- Людмила Анатольевна, в сентябре в Ленинградской области было создано региональное отделение Союза женщин России, и Вы вошли в состав его правления. Для чего?

- Главная задача этой организации – защита интересов семьи, материнства и детства. Это та работа, которой я давно занимаюсь и как лидер движения «Женщины Ленинградской области за равные права и возможности в гражданском обществе», и как региональный координатор проекта «Крепкая семья» политической партии «Единая Россия», и как депутат областного парламента.

На первом рабочем заседании регионального отделения «Союза женщин России» мы обсудили широкий спектр вопросов, в том числе инициативу об учреждении Дня отца в Ленинградской области и вопросы социального питания. Познакомились с работой Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области, Союза женщин 6-й общевойсковой армии, Ленинградского отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и автономной некоммерческой организации «Центр поддержки социальных инициатив в сфере материнства и детства».

Также мы обсудили план мероприятий к Дню матери. Конечно, этому празднику всегда уделялось внимание в районах. Но в этом году из-за пандемии многие традиционные мероприятия придется отметить. Поэтому я предложила для обсуждения несколько возможных акций в онлайн формате, среди которых, в частности, областной фотоконкурс.

- Фотоконкурс к Дню матери уже объявлен?

- Старт региональному фотоконкурсу «Мама – первое слово, главное слово в нашей судьбе» уже дан, и я приглашаю всех принять в нем участие.

На фотоконкурс могут быть представлены репортажные и жанровые фотографии, портреты (индивидуальные и групповые). Могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы, возрастных ограничений нет.

Конкурс проводится в следующих номинациях:

• «Моя мама - лучше всех!» (портретное фото);

• «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны» (фото мамы на работе);

• «Мама и я - лучшие друзья!»;

• «Мама приемной семьи»;

• «Мама, папа, я – спортивная семья»;

• «Мама - военнослужащая»;

• «Мама - чемпиона»;

• «Мама детей отличников».

• «Мама творческой семьи»;

• «Мама фермерской семьи»;

• «Многодетная молодая мама»

Победителей ждут дипломы и ценные призы. Количество победителей в каждой номинации определяет жюри конкурса.

Работы принимаются в период до 20 ноября 2020 года по электронной почте: mm.gindin@gmail.com с пометкой - «На фотоконкурс «Мама – первое слово». Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайте федеральном сайте Союза женщин России https://wuor.ru/ и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/zhensovet47.

- А как Вы относитесь к инициативе об установлении празднования Дня отца в Ленинградской области?

- Полностью ее поддерживаю. Для укрепления семейных традиций, семейных ценностей такой праздник необходим, ведь отец играет в жизни ребенка не меньшую роль, чем мать.

С инициативой установления праздника выступил Молодежный парламент при Законодательном собрании Ленинградской области, уже подготовлен пакет документов для рассмотрения законопроекта. На ближайшем заседании постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям мы его рассмотрим.

- Вы продолжаете активно работать с избирателями округа, не ограничиваясь только плановыми приемами, а также ведете свои аккаунты в социальных сетях, где любой желающий может обратиться к вам напрямую.

- И жители обращаются. Причем, в социальных сетях сегодня хорошо ориентируется не только молодежь, но и люди старшего поколения. В этом году, особенно в период начала пандемии, когда были отменены личные приемы – не только у депутатов, но и в социальных учреждениях, обращений и вопросов от жителей поступало много.

- Например, каких?

- Как оформить пособие на ребенка, что делать, если потерял работу, когда перечислят компенсацию, как попасть на прием к врачу – простых, но жизненно-важных вопросов. И я старалась на каждый из них дать ответ – надо было поддержать людей, потому что не все учреждения оперативно перестроились на дистанционную работу, а люди не должны себя чувствовать брошенными. Могу сказать, что осенью таких обращений практически не осталось – значит, учреждения переформатировали свою работу и люди сориентировались.

От избирателей моего округа традиционно много обращений поступает по благоустройству территорий. К сожалению, не все сразу удается удовлетворить. У нас ведь тоже есть лимит средств, которые закрепляются за каждым депутатом. И расходуем мы их, исходя их наказов избирателей, на строго оговоренные направления. Лично я стараюсь основные средства направлять на помощь учреждениям образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также на благоустройство.

- На что Вы направили средств вашего депутатского фонда в 2020 году?

- Около 1 млн рублей было направлено на учреждения здравоохранения. Более 2 млн рублей направлено на улучшение материально-технической базы учреждений образования. Ремонтные работы выполнены в детских садах № 22 и № 23 г. Гатчины, а также в Дружногорской, Сусанинской, Кобринской школах. Вырицкая школа № 1 направила средства на установку детского игрового оборудования около школы.

Удовлетворены заявки Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова (выделено 250 тысяч рублей на приобретение музыкальных инструментов) и Сиверской детской школы искусств (выделено 100 тысяч на приобретение костюмов для хореографического коллектива).

Ежегодно помогаю учреждениям культуры. Вот и в этом году выделены средства для Вырицкого библиотечно-информационного комплекса, Дружногорского культурно-досугового комплекса, Сусанинского культурно-досугового центра и Центра творчества юных в Гатчине.

Каждому поселению, входящему в мой округ, были направлены средства на благоустройство. В частности, выделены средства на приобретение детского и спортивного оборудования для 10 площадок в Гатчине и районе. На ул. Центральной в Суйде (Кобринское поселение), в д. Малое Замостье (это Новосветское поселение), в Гатчине у дома 14 по ул. Киргетова и д. 12 по ул. Л. Шмидта работы уже завершены. А вот в Дружногорском и Вырицком поселениях работы еще продолжаются.

В Сиверском поселении в этом году средства депутатского фонда были направлены на ремонт дворовых территорий - на ул. Заводской, д.8а и ул. Строителей, д.6 в пос. Сиверский, а также у дома № 11 по ул. Институтской в Белогорке. Все работы здесь завершили еще в хорошую погоду.

Конечно, далеко не всегда помощь измеряется деньгами. Где-то приходится добиваться включения тех или иных объектов в областные целевые программы. Например, пришлось «обивать пороги», чтобы добиться включения Вырицкого поселения в программу газификации, строительства ФАПов в д. Мины, Чаща и Новинка, доказать необходимость проектирования и строительства ДК в п. Кобринское (в следующем году начнется этап проектирования), ремонта дорог в Сиверском поселении и многого др.

У меня в каждом поселении есть общественные помощники, я тесно взаимодействую со старостами, и это позволяет мне оперативно узнавать заботы жителей, которые по мере сил и возможностей мы стараемся разрешить вместе с муниципальными и областными властями.

- Спасибо за интервью.

Беседовала Елена Суралёва