В память о незаслуженно осужденных

В
торжественно-траурном мероприятии приняли участие глава Гатчины и Гатчинского
района Виталий Филоненко, главы районной администрации Людмила Нещадим, председатель
Совета ветеранов Гатчинского района Александр Резвый, председатель Гатчинского
регионального правозащитного, историко-просветительского общества «Мемориал»
Евгений Войтович, а также члены общества.
Памятную
литию отслужили священники Гатчинского Благочиния, после чего участники митинга
возложили цветы и венки к памятнику.
Эта
памятная дата – напоминание нам о трагических страницах в истории страны, когда
миллионы людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в
исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. В
настоящее время на территории Гатчинского района проживают 284 человека из
числа пострадавших от политических репрессий.
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