В память о незаслуженно осужденных

В память о незаслуженно осужденных

В пятницу, 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на кладбище в деревне Пижма состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику, установленному во имя незаслуженно осужденных жителей Гатчины и Гатчинского района.

Рубрики : Общество     30 Oct 2020

В торжественно-траурном мероприятии приняли участие глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко, главы районной администрации Людмила Нещадим, председатель Совета ветеранов Гатчинского района Александр Резвый, председатель Гатчинского регионального правозащитного, историко-просветительского общества «Мемориал» Евгений Войтович, а также члены общества.

Памятную литию отслужили священники Гатчинского Благочиния, после чего участники митинга возложили цветы и венки к памятнику.

Эта памятная дата – напоминание нам о трагических страницах в истории страны, когда миллионы людей были необоснованно обвинены в преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку и на спецпоселения, лишены жизни. В настоящее время на территории Гатчинского района проживают 284 человека из числа пострадавших от политических репрессий.


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