Владимирская церковь в Дылицах будет восстановлена!

Архиерейский субботник, в рамках которого начнётся восстановление старинной церкви, пройдёт в Елизаветино 31 октября.

Руины старинной церкви иконы Владимирской Божией матери находятся в деревне Дылицы железнодорожной станции «Елизаветино», в западной части Дылицкого усадебного парка.

В петровское время владельцем деревни Дылицы (тогда еще Вздылицы) стал сенатор Григорий Иванович Волконский, построивший здесь деревянную усадьбу. В середине XVIII века имение перешло к дочери Петра I, Елизавете Петровне, при которой в этих местах появились каменный охотничий замок в стиле барокко и небольшой парк. В 1762 году владельцем усадьбы стал Василий Григорьевич Шкурин, гардеробмейстер Екатерины II.

В 1762-1766 годах на территории усадьбы построили кирпичную церковь во имя иконы Владимирской Богоматери. Однокупольный храм с трехъярусной колокольней был выполнен в стиле елизаветинского барокко, предположительно по проекту Саввы Чевакинского, автора Никольского Морского собора в Петербурге. По преданию, иконостас подарила

Екатерина II, как и колокол с дарственной надписью, датированный 1762 годом.

Имение несколько раз переходило из рук в руки, пока в 1852 году его не приобрели князья Трубецкие. При них Дылицкая усадьба вместе с парком была усовершенствована в лучших традициях усадебного зодчества. В отличие от Дылицкого дворца, церковь во имя иконы Владимирской Богоматери ни разу не перестраивалась, сохранив свой первоначальный облик. С 1852 года в ней располагалась фамильная усыпальница князей Трубецких.

Владимирская церковь оставалась действующей до 1940 года. В годы Великой Отечественной войны она сильно пострадала от обстрелов. Снаряды разрушили купол и шпиль на колокольне, подверглась разрушению кровля над основным сводом. Устроенные внутри церкви склепы с захоронениями членов семьи Трубецких в пятидесятых годах ХХ века были взломаны, надгробные плиты разбиты. К настоящему времени полностью утрачены купола и архитектурные декоративные элементы фасада, фронтоны и апсида находятся в полуразрушенном состоянии.

Гораздо больше повезло самой усадьбе князей Трубецких. Полуразрушенная, находясь уже на грани окончательной гибели, она была взята в долгосрочную аренду частными лицами и восстановлена. С 2017 года Дылицкая усадьба с ее роскошными дворцовыми интерьерами и восстанавливаемым парком доступна для посещения и экскурсий.

В связи с невозможностью быстрого восстановления каменной церкви в Дылицах, в Елизаветино в 2004-2005 годах была построена небольшая деревянная церковь, освященная во имя Владимирской иконы Божией матери.

Открытая нараспашку навстречу всем четырем природным стихиям, Владимирская церковь продолжала разрушаться. И вот, наконец, пресс-служба Гатчинской епархии опубликовала замечательную новость: Гатчинская епархия приняла на баланс здание этого уникального памятника федерального значения. Объявлено начало работ по восстановлению храма!

Ответственным за реставрацию и возрождение храма, а также председателем приходского совета новообразованного прихода назначен епархиальный архитектор, руководитель архитектурно-строительного отдела Гатчинской епархии, Николай Безуглов.

31 октября на территории разрушенной Владимирской церкви пройдёт архиерейский субботник, на который приглашаются все желающие.

По возможности с собой необходимо взять инвентарь (грабли, пилы, секаторы и т. д.). В связи с текущей эпидемиологической ситуацией устроители субботника просят внимательнее отнестись к своему здоровью и использовать на мероприятии средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также одеваться в соответствии с погодными условиями.

Сбор участников субботника в 10:00 по адресу: Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Парковая, д.8.

По всем вопросам, связанным с субботником, а также с участием в восстановлении храма, звонить по тел. +7 (911) 223-96-45 (Николай Олегович Безуглов).





Фото из журнала «Столица и усадьба», 1914 год (https://sobory.ru/photo/242115)