Владимирская церковь в Дылицах будет восстановлена!

Архиерейский субботник, в рамках которого
начнётся восстановление старинной церкви, пройдёт в Елизаветино 31 октября.
Руины старинной церкви иконы Владимирской Божией
матери находятся в деревне Дылицы железнодорожной станции «Елизаветино», в
западной части Дылицкого усадебного парка.
В петровское время владельцем деревни Дылицы (тогда
еще Вздылицы) стал сенатор Григорий Иванович Волконский, построивший здесь
деревянную усадьбу. В середине XVIII века имение перешло к дочери Петра I,
Елизавете Петровне, при которой в этих местах появились каменный охотничий
замок в стиле барокко и небольшой парк. В 1762 году владельцем усадьбы стал
Василий Григорьевич Шкурин, гардеробмейстер Екатерины II.
В 1762-1766 годах на территории усадьбы
построили кирпичную церковь во имя иконы Владимирской Богоматери. Однокупольный храм
с трехъярусной колокольней был выполнен в стиле елизаветинского барокко,
предположительно по проекту Саввы Чевакинского, автора Никольского Морского
собора в Петербурге. По преданию, иконостас подарила
Екатерина II, как и колокол с дарственной надписью, датированный 1762 годом.
Имение несколько раз переходило из рук в руки, пока в
1852 году его не приобрели князья Трубецкие. При них Дылицкая усадьба вместе с
парком была усовершенствована в лучших традициях усадебного зодчества. В
отличие от Дылицкого дворца, церковь во имя иконы Владимирской Богоматери ни
разу не перестраивалась, сохранив свой первоначальный облик. С 1852 года в ней
располагалась фамильная усыпальница князей Трубецких.
Владимирская церковь оставалась
действующей до 1940 года. В годы Великой Отечественной войны она сильно
пострадала от обстрелов. Снаряды разрушили купол и шпиль на колокольне,
подверглась разрушению кровля над основным сводом. Устроенные внутри церкви
склепы с захоронениями членов семьи Трубецких в пятидесятых годах ХХ века были
взломаны, надгробные плиты разбиты. К настоящему времени полностью утрачены
купола и архитектурные декоративные элементы фасада, фронтоны и апсида
находятся в полуразрушенном состоянии.
Гораздо больше повезло самой усадьбе
князей Трубецких. Полуразрушенная,
находясь уже на грани окончательной гибели, она была взята в долгосрочную
аренду частными лицами и восстановлена. С 2017 года Дылицкая усадьба с ее
роскошными дворцовыми интерьерами и восстанавливаемым парком доступна для
посещения и экскурсий.
В связи с невозможностью быстрого восстановления
каменной церкви в Дылицах, в Елизаветино в 2004-2005 годах была построена
небольшая деревянная церковь, освященная во имя Владимирской иконы Божией
матери.
Открытая нараспашку навстречу всем четырем природным
стихиям, Владимирская церковь продолжала разрушаться. И вот, наконец,
пресс-служба Гатчинской епархии опубликовала замечательную новость: Гатчинская
епархия приняла на баланс здание этого уникального памятника федерального
значения. Объявлено начало работ по восстановлению храма!
Ответственным за реставрацию и возрождение храма, а
также председателем приходского совета новообразованного прихода назначен
епархиальный архитектор, руководитель архитектурно-строительного отдела
Гатчинской епархии, Николай Безуглов.
31 октября на территории разрушенной
Владимирской церкви пройдёт архиерейский субботник, на который приглашаются все
желающие.
По возможности с собой необходимо взять инвентарь
(грабли, пилы, секаторы и т. д.). В связи с текущей эпидемиологической
ситуацией устроители субботника просят внимательнее отнестись к своему здоровью
и использовать на мероприятии средства индивидуальной защиты органов дыхания, а
также одеваться в соответствии с погодными условиями.
Сбор участников субботника в 10:00 по
адресу: Гатчинский район, п. Елизаветино, ул. Парковая, д.8.
По всем вопросам, связанным с субботником, а также с
участием в восстановлении храма, звонить по тел. +7 (911) 223-96-45 (Николай
Олегович Безуглов).
Фото из журнала «Столица и усадьба», 1914
год (https://sobory.ru/photo/242115)