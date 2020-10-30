04.11.2020 г. в 18:00 по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Кобралово, ул. Березовая роща - линия 5, дом 7, состоится общее собрание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Гатчинского района Ленинградской области, по вопросам учреждения на территории Гатчинского района Ленинградской области местной общественной организацией «Узбекская национально-культурная автономия Гатчинского муниципального района Ленинградской области «ШАРАФ», утверждения Устава и формирования руководящего и контрольно-ревизионного органа вышеуказанной организации.

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