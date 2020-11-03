А ты надел маску?

А ты надел маску?

В Гатчине и районе продолжаются акции по привлечению внимания жителей к необходимости соблюдения масочного режима в период пандемии.

Рубрики : COVID-19     03 Nov 2020

Акция проводится по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия».

Представители Гатчинского отделения партии, а также волонтеры сегодня с 7.30 раздавали маски на остановках общественного транспорта в Гатчине – на Варшавском и Балтийском вокзалах, около стадиона «Спартак». В 12 часов раздача масок будет организована в микрорайоне Аэродром – на улице Авиатриссы Зверевой (от площади Богданова до ул.Генерала Кныша).

Напоминаем, что в связи с приказом главного государственного санитарного врача РФ в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, должен соблюдаться обязательный масочный режим.

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