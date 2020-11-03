А ты надел маску?

Акция
проводится по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия».
Представители
Гатчинского отделения партии, а также волонтеры сегодня с 7.30 раздавали маски
на остановках общественного транспорта в Гатчине – на Варшавском и Балтийском
вокзалах, около стадиона «Спартак». В 12 часов раздача масок будет организована
в микрорайоне Аэродром – на улице Авиатриссы Зверевой (от площади Богданова до
ул.Генерала Кныша).
Напоминаем,
что в связи с приказом главного государственного санитарного врача РФ в
общественных местах, в том числе в общественном транспорте, должен соблюдаться обязательный
масочный режим.