«Единая Россия» в диалоге с жителями

Глава
Сяськелевского поселения Маргарита Алексеева в своем обращении выразила
опасение относительно проекта реконструкции спортивной площадки при Пламенской
школе.
-
Это социально значимый объект для наших школьников. На протяжении нескольких
лет мы пытались войти в программу для его реконструкции. Однако сейчас
волнуемся, что проект могут отодвинуть на долгосрочную перспективу, - сказала
Маргарита Алексеева.
Сергей
Перминов поспешил заверить ее, что объект будет введен в эксплуатацию вовремя.
Житель
улицы Константинова, д. 6 в Гатчине выступил от имени всех жителей
многоквартирного дома с просьбой сделать благоустройство в их дворе. «У нас большая
территория, но она ничем не занята», - отметил он.
Жительница
Новосветского поселения Татьяна Никитина рассказала, что на улице Песочной в деревне
Пустошка выделили земельные участки для многодетных семей, но полноценно
приступить к освоению новой территории жители не могут из-за отсутствия дорог и
подъездов. В местной администрации они узнали, что выделить на эти цели
бюджетные средства пока не представляется возможным из-за отсутствия проекта
планировки и проекта межевания территории. Татьяна Никитина обратилась к Сергею
Перминову с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим пояснила, что в администрации
Новосветского поселения уже утвержден проект планировки и проект межевания
данной территории. Разработка документов будет выполнена в 2021 году. В 2022
году при их наличии администрация Новосветского поселения сможет подать заявку
в правительство Ленинградской области на получение субсидии на проектирование и
строительство дорог в многодетном массиве.
Людмила
Нещадим также добавила, что всего в Гатчинском районе располагается 58
земельных массивов, где выделено более чем 1200 участков для многодетных семей.
-
Мы составили дорожную карту, в рамках которой будем делать комплексный проект
планировки территории каждого массива. Это очень трудоемкий процесс, но он
необходим, - сказала Людмила Нещадим.
Депутат
Елизаветинского поселения Сергей Смирнов рассказал о том, что в поселении в
рамках программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет
средств областного и местного бюджетов построили 11 контейнерных площадок для
сбора ТКО. Региональный оператор должен был разместить на них 44 контейнера.
Речь идет о населенных пунктах Шпаньково, Вероланцы, Большие Борницы,
Березнево, Авколево, Алексеевка, а также поселке Елизаветино. К сожалению, до
сих пор контейнеры не установлены. «Площадки есть, а мусор выносить некуда», -
отметил Сергей Смирнов.
Для
решения проблемы еще 22 сентября администрация Елизаветинского поселения
написала письмо в АО «Управляющая компания по обращению с отходами в
Ленинградской области», но до сих пор не получила ответа так же, как и
контейнеров.
-
Будем решать эту проблему, которая сегодня актуальна не только для
Елизаветинского поселения, но и для многих других. Средства потрачены, площадки
построены, а мусор выбрасывать некуда. Так не годится, - подчеркнул Сергей
Перминов.
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