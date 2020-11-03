«Единая Россия» в диалоге с жителями

Глава Сяськелевского поселения Маргарита Алексеева в своем обращении выразила опасение относительно проекта реконструкции спортивной площадки при Пламенской школе.

- Это социально значимый объект для наших школьников. На протяжении нескольких лет мы пытались войти в программу для его реконструкции. Однако сейчас волнуемся, что проект могут отодвинуть на долгосрочную перспективу, - сказала Маргарита Алексеева.

Сергей Перминов поспешил заверить ее, что объект будет введен в эксплуатацию вовремя.

Житель улицы Константинова, д. 6 в Гатчине выступил от имени всех жителей многоквартирного дома с просьбой сделать благоустройство в их дворе. «У нас большая территория, но она ничем не занята», - отметил он.

Жительница Новосветского поселения Татьяна Никитина рассказала, что на улице Песочной в деревне Пустошка выделили земельные участки для многодетных семей, но полноценно приступить к освоению новой территории жители не могут из-за отсутствия дорог и подъездов. В местной администрации они узнали, что выделить на эти цели бюджетные средства пока не представляется возможным из-за отсутствия проекта планировки и проекта межевания территории. Татьяна Никитина обратилась к Сергею Перминову с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим пояснила, что в администрации Новосветского поселения уже утвержден проект планировки и проект межевания данной территории. Разработка документов будет выполнена в 2021 году. В 2022 году при их наличии администрация Новосветского поселения сможет подать заявку в правительство Ленинградской области на получение субсидии на проектирование и строительство дорог в многодетном массиве.

Людмила Нещадим также добавила, что всего в Гатчинском районе располагается 58 земельных массивов, где выделено более чем 1200 участков для многодетных семей.

- Мы составили дорожную карту, в рамках которой будем делать комплексный проект планировки территории каждого массива. Это очень трудоемкий процесс, но он необходим, - сказала Людмила Нещадим.

Депутат Елизаветинского поселения Сергей Смирнов рассказал о том, что в поселении в рамках программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» за счет средств областного и местного бюджетов построили 11 контейнерных площадок для сбора ТКО. Региональный оператор должен был разместить на них 44 контейнера. Речь идет о населенных пунктах Шпаньково, Вероланцы, Большие Борницы, Березнево, Авколево, Алексеевка, а также поселке Елизаветино. К сожалению, до сих пор контейнеры не установлены. «Площадки есть, а мусор выносить некуда», - отметил Сергей Смирнов.

Для решения проблемы еще 22 сентября администрация Елизаветинского поселения написала письмо в АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области», но до сих пор не получила ответа так же, как и контейнеров.

- Будем решать эту проблему, которая сегодня актуальна не только для Елизаветинского поселения, но и для многих других. Средства потрачены, площадки построены, а мусор выбрасывать некуда. Так не годится, - подчеркнул Сергей Перминов.





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