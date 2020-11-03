«Хорошие новости» из Гатчины заслужили премию

«Хорошие новости» из Гатчины заслужили премию

Читатели Федерального агентства новостей (ФАН) завершил голосование за лучшие материалы, которые были представлены на конкурс «Хорошие новости России». Среди призеров – корреспондент газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк.

Рубрики : Общество     03 Nov 2020

В опросе приняли участие 3014 человек. Больше всего голосов (1114 голосов, 36%) набрала статья Айгуль Сабировой «В Верхней Пышме на протяжении пяти лет работает благотворительный проект «Вместе поможем». Материал, опубликованный на портале «Городского информационного сайта Верхней Пышмы и Среднеуральска», посвящен проекту, благодаря которому люди, у которых нет денег на покупку одежды и обуви, могут обзавестись всем необходимым. Несколько энтузиастов превратили идею благотворительности в настоящий центр помощи малообеспеченным слоям населения. Автор публикации получает денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Второе место занял журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк. За ее статью о благоустройстве придомовой территории неравнодушными жителями «Наш дом, и мы в нем!» проголосовали 1023 человека (33%). Денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей отправляется в Гатчину.

Бронзовым призером конкурса «Хорошие новости России» стал журналист газеты «Тосненский вестник» Иван Смирнов со статьей «Они долетели». За публикацию о летчиках-героях, которые наконец-то обрели покой на никольской земле проголосовали 652 читателя (21%). Автор поощряется денежным призом в 10 тысяч рублей.

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