«Хорошие новости» из Гатчины заслужили премию

В опросе приняли участие 3014 человек. Больше всего голосов (1114 голосов, 36%) набрала статья Айгуль Сабировой «В Верхней Пышме на протяжении пяти лет работает благотворительный проект «Вместе поможем». Материал, опубликованный на портале «Городского информационного сайта Верхней Пышмы и Среднеуральска», посвящен проекту, благодаря которому люди, у которых нет денег на покупку одежды и обуви, могут обзавестись всем необходимым. Несколько энтузиастов превратили идею благотворительности в настоящий центр помощи малообеспеченным слоям населения. Автор публикации получает денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Второе место занял журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк. За ее статью о благоустройстве придомовой территории неравнодушными жителями «Наш дом, и мы в нем!» проголосовали 1023 человека (33%). Денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей отправляется в Гатчину.

Бронзовым призером конкурса «Хорошие новости России» стал журналист газеты «Тосненский вестник» Иван Смирнов со статьей «Они долетели». За публикацию о летчиках-героях, которые наконец-то обрели покой на никольской земле проголосовали 652 читателя (21%). Автор поощряется денежным призом в 10 тысяч рублей.