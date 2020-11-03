«Хорошие новости» из Гатчины заслужили премию

В опросе
приняли участие 3014 человек. Больше всего голосов (1114 голосов, 36%) набрала
статья Айгуль Сабировой «В Верхней Пышме на протяжении пяти лет работает
благотворительный проект «Вместе поможем». Материал, опубликованный на портале
«Городского информационного сайта Верхней Пышмы и Среднеуральска», посвящен
проекту, благодаря которому люди, у которых нет денег на покупку одежды и
обуви, могут обзавестись всем необходимым. Несколько энтузиастов превратили
идею благотворительности в настоящий центр помощи малообеспеченным слоям
населения. Автор публикации получает денежное вознаграждение в размере 30 тысяч
рублей.
Второе
место занял журналист газеты «Гатчинская правда» Юлия Лысанюк. За ее статью о
благоустройстве придомовой территории неравнодушными жителями «Наш дом, и мы в
нем!» проголосовали 1023 человека (33%). Денежное вознаграждение в размере 20
тысяч рублей отправляется в Гатчину.
Бронзовым
призером конкурса «Хорошие новости России» стал журналист газеты «Тосненский
вестник» Иван Смирнов со статьей «Они долетели». За публикацию о
летчиках-героях, которые наконец-то обрели покой на никольской земле
проголосовали 652 читателя (21%). Автор поощряется денежным призом в 10 тысяч
рублей.