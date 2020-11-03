Ситуация напряжённая, но под контролем

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко рассказал, что ситуация по заболеваемости коронавирусом прогрессирует, увеличилось количество госпитализированных пациентов. Сиверская больница, перепрофилированная под коронавирусной госпиталь, заполнена практически на 100 %. Из 97 пациентов 27 человек находятся в реанимации и трое – на аппаратах ИВЛ. Ежедневное количество амбулаторных вызовов врачей на дом составляет примерно 600 вызовов, большинство из которых по причине инфекционных заболеваний. Для сравнения: в обычный период этот показатель варьировался примерно от 200 до 300 вызовов.

Константин Харитоненко призвал жителей Гатчинского района спокойнее реагировать на телефонное консультирование с врачами Гатчинской КМБ, особенно, когда болезнь протекает в легкой форме. Но если состояние ухудшается, безусловно, нужно вызывать врача на дом или бригаду скорой помощи.

- Ситуация напряженная, но мы держим ее под контролем, - отметил Константин Харитоненко.

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах Николай Васев подтвердил, что число заболевших коронавирусной инфекций в Гатчине и Гатчинском районе растет. Сегодня в Гатчинском районе зарегистрировано 16 новых случаев заболевания ковидом, общее количество заболевших – 2589 человек, из них 1709 человек выздоровели (66 %).

Несмотря на закрытие школ на каникулы, медики продолжают регистрировать эпидемические «хвосты» – небольшой рост заболеваемости среди педагогов, а также сотрудников дошкольных учреждений. Детские сады продолжают работать, оснований для их закрытия нет. Новых случаев регистрации коронавирусной инфекции среди пациентов психиатрической больницы им. П.П. Кащенко и ПНИ нет, благодаря прекращению приема новых пациентов.

Николай Васев напомнил о постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой от 27 октября 2020 года, по которому был введен обязательный масочный режим. На его основе уже проводятся рейды.

-Желательно, чтобы в этих рейдах принимали участие сотрудники правоохранительных органов, - сказал Николай Васев.

Во время школьных каникул входная группа каждой из 47 школ была обработана специальными дезинфицирующими средствами сотрудниками станции по борьбе с болезнями животных в Гатчинском районе. Об этом рассказал начальник станции Сергей Мизерный. Сотрудники СББЖ в Гатчинском районе продолжают контролировать соблюдение санитарных норм на сельскохозяйственных предприятиях и предприятиях переработки. К ним также обратились сотрудники УМВД по Гатчинскому району и музея-усадьбы им. П.Е. Щербова с просьбой провести дезинфекцию в учреждениях.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и и.о. главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов поблагодарил Сергея Мизерного и всех сотрудников станции за проделанная работу по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина добавила, что на карантин отправили воспитанников 19 групп из восьми детских садов Гатчинского района. К понедельнику, девятого ноября, когда школьники вернуться на учебу, дезинфекция внутри учебных учреждений будет полностью завершена.

Представители компаний «ТрансБалт» и «Гатчинамаршрутавто», которые занимаются пассажирскими перевозками в Гатчине и районе, рассказали, что на предприятиях соблюдаются все меры эпидемической безопасности – термометрия сотрудников, ежедневная дезинфекция салонов автобусов, обработка контактных поверхностей в салонах каждые четыре часа, проветривание, в автобусах размещены информационные материалы о необходимости средств индивидуальной защиты. Водители работают в масках. Пассажиры также стали более сознательными – большинство надевают маски в общественном транспорте, конфликтных ситуаций стало меньше. Тем не менее, перевозчики обратились с просьбой чаще проводить рейды для контроля за соблюдением масочного режима.

Заместитель председателя комитета ЖКХ администрации Гатчинского района Владимир Вдовиченко доложил о дезинфекции мест общего пользования в многоквартирном фонде, которая проводится согласно графику.

Представитель отдела по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Гатчинского района Элеонора Эфанова рассказала о проверках, проведенных за прошедшую неделю. Члены рабочей группы составили четыре акта о необходимости соблюдения требований правительства Ленинградской области и два протокола об административной ответственности. Сергей Мизерный попросил временно приостановить проведение каких-либо ярмарок, а Сергей Голованов обратился с просьбой к следующему заседания оперштаба подготовить информацию о ситуации с наличием необходимых лекарственных средств в аптеках Гатчины и района.

Директор Гатчинского филиала Центра социально защиты населения Ленинградской области Екатерина Битель рассказала, что с 22 октября учреждение перешло в режим работы по предварительной записи по телефону 8 (81371) 2-27-50 или через сайт https://cszn.info. Для посетителей старше 65 лет введен ограниченный режим посещения – с 09.00 до 11.00, также по предварительной записи. Телефон для консультаций 8 (81371) 3-07-40, 8 (800) 350-06-05. По телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Гатчинского района 8 (81371) 9-60-74 пожилые граждане могут получить помощь волонтеров.

Предстоящий Гатчинский полумарафон пройдет, как было запланировано – 15 ноября, но в усеченном формате. Об этом рассказал председатель районного спорткомитета Сергей Пименов. На старт пробега, который уже стал визитной карточкой нашего города, выйдут 80 сильнейших атлетов по итогам прошлогоднего финиша. Хотя изначально планировалось участие около трех тысяч легкоатлетов. Соревнование пройдет с соблюдением всех мер безопасности. Остальные слоты, уже выданные спортсменам, перенесены на следующий год. Участники из других городов получат свои стартовые номера по электронной почте, чтобы принять участие в Гатчинском полумарафоне у себя дома.

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