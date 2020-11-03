В Гатчинском районе - 16 новых заболевших

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 16 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+4)

- п. Сиверский (+1)

- с. Никольское (+2)

- д. Малое Верево (+1)

- п. Высокоключевой (+1)

- п. Пудость (+2)

- д. Батово (+1)

- СНТ «Лесное» (+1)

- д. Большие Колпаны (+2)

- п. Торфопредприятие (+1)

Днем ранее в Гатчинском районе было зарегистрировано 15 новых COVID-пациентов:

- г. Гатчина (+11)

- г. Коммунар (+2)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Малое Верево (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2589 человек, 1709 из их числа – 66 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 846 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 3 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 11868 человек, 6343 человека поправились, 116 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 53,4 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1042 человека (выздоровели 684),

- г. Коммунар – 164 человека (выздоровели 114),

- п. Вырица – 137 человек (выздоровел 101),

- п. Сиверский – 137 человек (выздоровели 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 101 человек (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 75 человек (выздоровел 61),

- п. Тайцы – 72 человека (выздоровели 48),

- с. Никольское – 55 человек (выздоровели 18),

- д. Большие Колпаны – 50 человек (выздоровели 20),

- п. Пудость – 48 человек (выздоровели 28),

- д. Малое Верево – 47 человек (выздоровели 19),

- п. Дружная Горка – 41 человек (выздоровели 28),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 24),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Сяськелево – 25 человек (выздоровели 17),

- д. Малые Колпаны – 22 человека (выздоровели 12),

- п. Терволово – 21 человек (выздоровели 17),

- п. Семрино – 20 человек (выздоровели 9),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 13),

- п. Елизаветино – 19 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- д. Большое Рейзино – 14 человек (выздоровели 11),

- с. Рождествено – 14 человек (выздоровели 5),

- д. Батово – 14 человек (выздоровели 10),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 7),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- п. Лукаши, п. Сусанино, п. Кобралово – по 11 человек,

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Покровская, д. Пустошка, д. Старосиверская – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, п. Суйда, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, п. Торфяное, д. Корпиково, д. Куровицы, д. Новосиверская – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Черново, д. Нижняя, п. Борницкий Лес, д. Парицы – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка, Сокколово – по 3 человека,

- п. Дивенский, д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, п. Торфопредприятие – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно, массив Вопша, СНТ «Лесное» - по 1 человеку.