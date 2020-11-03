В Торфяном погиб охотник

1-го ноября в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Торфяное, в поле, в 15 метрах от дороги найден труп жителя Гатчины Олега Н., 1964 года рождения. Рядом лежало охотничье ружье и рюкзак с вещами. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. При осмотре тела было обнаружено огнестрельное ранение в левое плечо. Следов волочения и борьбы на местности не нашли. Труп направлен в морг для определения причины смерти.