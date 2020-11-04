Кругом жульё!

Кругом жульё!

И в подпольных домах терпимости тоже. Гражданина из ближнего зарубежья обманули с помощью сайта секс-услуг. Он перевел деньги за женщину на ночь и простоял всю ночь на улице в тщетном ожидании обещанного.

Рубрики : Криминал     04 Nov 2020

31-го октября в семь утра в полицию поступило сообщение от 45-летнего уроженца Киргизии, работающего на гатчинском предприятии в должности подсобного рабочего. Мужчина пожаловался, что перевел деньги на подозрительный сайт. И отключился.

Позже от него было принято заявление о том, что накануне, захотев интимной близости, он со своего телефона зашел на соответствующий сайт, обещавший скрасить его досуг в Гатчине. Решив заказать даму легкого поведения на всю ночь, он выбрал на сайте девушку по имени Кристина. Позвонил ей по указанному номеру, договорился о встрече в Гатчине на улице Кныша, и переслал ей 14 тысяч рублей на счет, привязанный к телефону. Приехав на Аэродром, заказчик обнаружил, что по данному адресу находится банк. И за всю ночь туда никто, напоминающий заказанную Кристину, так и не пришел. Молодой человек понес значительный ущерб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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