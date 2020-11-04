Кругом жульё!

31-го октября в семь утра
в полицию поступило сообщение от 45-летнего уроженца Киргизии, работающего на
гатчинском предприятии в должности подсобного рабочего. Мужчина пожаловался,
что перевел деньги на подозрительный сайт. И отключился.
Позже от него было
принято заявление о том, что накануне, захотев интимной близости, он со своего
телефона зашел на соответствующий сайт, обещавший скрасить его досуг в Гатчине.
Решив заказать даму легкого поведения на всю ночь, он выбрал на сайте девушку по
имени Кристина. Позвонил ей по указанному номеру, договорился о встрече в
Гатчине на улице Кныша, и переслал ей 14 тысяч рублей на счет, привязанный к
телефону. Приехав на Аэродром, заказчик обнаружил, что по данному адресу
находится банк. И за всю ночь туда никто, напоминающий заказанную Кристину, так
и не пришел. Молодой человек понес значительный ущерб.
По факту мошенничества
возбуждено уголовное дело.