Молодёжное правительство Ленинградской области стало «Прорывом года»

Молодежное правительство 47-ого региона также стало лучшим в Северо-Западном федеральном округе и вошло в число топ-20 молодежных правительств России, заняв 12 строчку.

В ходе работы XII Съезда члены Молодежного правительства Ленинградской области подписали соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с Чувашской Республикой, Молодежным правительством Калининградской области и Молодежным советом Смоленской области. Они также получили Благодарственное письмо «за содействие в реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации» от Федерального агентства по делам молодежи.

Молодежное правительство Ленинградской области впервые за 10 лет существования занимает лидерские позиции в рейтинге по России. Такого прорыва удалось достичь, благодаря серьезному преобразованию формата работы. Формирование единой концепции молодежного права, создание ресурсного штаба, плотное взаимодействие со смежными сообществами и экспертами дали результат и были высоко оценены авторитетными участниками Ассоциации молодежных правительств России.