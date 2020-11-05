Молодёжное правительство Ленинградской области стало «Прорывом года»

Молодежное правительство 47-ого региона также
стало лучшим в Северо-Западном федеральном округе и вошло в число топ-20 молодежных
правительств России, заняв 12 строчку.
В ходе работы XII Съезда члены Молодежного
правительства Ленинградской области подписали соглашения о сотрудничестве и
взаимодействии с Чувашской Республикой, Молодежным правительством
Калининградской области и Молодежным советом Смоленской области. Они также
получили Благодарственное письмо «за содействие в реализации государственной
молодежной политики на территории Российской Федерации» от Федерального
агентства по делам молодежи.
Молодежное правительство Ленинградской области впервые за 10 лет существования занимает лидерские позиции в рейтинге по России. Такого прорыва удалось достичь, благодаря серьезному преобразованию формата работы. Формирование единой концепции молодежного права, создание ресурсного штаба, плотное взаимодействие со смежными сообществами и экспертами дали результат и были высоко оценены авторитетными участниками Ассоциации молодежных правительств России.