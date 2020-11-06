21 новый covid-пациент в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 21 жителя Гатчинского района:

- г. Гатчина (+13)

- п. Тайцы (+1)

- п. Сиверский (+1)

- п. Дивенский (+1)

- д. Батово (+1)

- д. Покровская (+1)

- д. Парицы (+1)

- г. Коммунар (+1)

- д. Корпиково (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2642 человек, 1749 из их числа – 66,2 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 859 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 6 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 12 357 человека, 6 649 человек поправились, 117 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 53,8 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1067 человек (выздоровел 701),

- г. Коммунар – 166 человека (выздоровели 118),

- п. Сиверский – 140 человек (выздоровели 105),

- п. Вырица – 138 человек (выздоровел 102),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 79 человек (выздоровели 65),

- п. Тайцы – 74 человека (выздоровели 49),

- с. Никольское – 55 человек (выздоровели 19),

- д. Большие Колпаны – 50 человек (выздоровели 20),

- п. Пудость – 48 человек (выздоровели 28),

- д. Малое Верево – 47 человек (выздоровели 23),

- п. Дружная Горка – 41 человек (выздоровели 28),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Сяськелево – 26 человек (выздоровели 18),

- д. Малые Колпаны – 23 человека (выздоровели 12),

- п. Терволово – 21 человек (выздоровели 17),

- п. Семрино – 20 человек (выздоровели 9),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 14),

- п. Елизаветино – 19 человек (выздоровели 15),

- п. Мыза-Ивановка – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- д. Батово – 15 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино – 15 человек (выздоровели 11),

- с. Рождествено – 14 человек (выздоровели 5),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- п. Лукаши, п. Сусанино, п. Кобралово – по 11 человек,

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Покровская – 10 человек (выздоровели 4),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Пустошка, д. Старосиверская, п. Суйда – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, п. Торфяное, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Черново, д. Нижняя – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Большево, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Пригородный, п. Новинка, д. Покровка, Сокколово, п. Дивенский – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, д. Тяглино, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, п. Торфопредприятие – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно, массив Вопша, СНТ «Лесное» - по 1 человеку.