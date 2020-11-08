Неделя с 9 ноября начнется с отключения электроэнергии в Гатчинском районе

09.11.20 с 09:00 до 17:00 с включением на ночь
Вырицкое ГП:
п. Вырица, ул.
Максимова, д. 1-8.
Елизаветинское СП:
д. Натальевка.
Большеколпанское СП:
д. Старое Хинколово.
10.11.20 с
09:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п.
Вырица, ул. Оредежская, д. 1-43; ул. Сергучевская, д. 7-36; ул.
Соболевског,о д. 44 к. 1 .
10.11.20 с 09:00
до 17:00
г. Гатчина:
ул. Урицкого, д. 12, 14, 16, 17А, 19А;
ул. Карла Маркса, д. 44, 45, 47, 47А, 49, 49Б, 49/51;
ул. Соборная, д. 22, 22А, 20А, 20, 24Б;
ул. Радищева, д. 5.
10.11.20 с 09:00
до 14:00
Коммунарское ГП:
г. Коммунар:
ул. Ленинградская, д.
4; ул. Гатчинская, д. 18А, 26, 32А, 39; ул. Школьная, д. 3, 3А, 4.
11.11.20 с 08:30
до 17:00
Вырицкое
ГП:
п. Вырица , ул.
Марины Расковой, д. 1-15; ул. Строителей, д. 1-4 .
11.11.20 с
09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Сойту, д. 73, 75,
79, 81, 85, 87, 89, 91, 101, 103, 105, 11, 113, 6, 49, 49А, 51, 55, 57, 63,
67.
11.11.20 с 09:00
до 16:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский, ул.
Заводская, д. 9/10.
12.11.20 с 09:00
до 16:00
Дружногорское ГП:
п. Дружная Горка, ул.
Краснофлотская, д. 1-24; ул. Красная, д. 1-30; ул. Маяковская, д. 1-30; ул.
Трубная д. 1-14.
12.11.20 с 08:30
до 17:00
Вырицкое ГП:
п. Вырица, ул.
Московская, д. 61 (ДОГ "Малыш"); ул. Мельничный ручей, д. 1-23.