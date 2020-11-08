Неделя с 9 ноября начнется с отключения электроэнергии в Гатчинском районе

Неделя с 9 ноября начнется с отключения электроэнергии в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в нескольких населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики : ЖКХ     08 Nov 2020

09.11.20  с 09:00  до  17:00 с включением на ночь                        

Вырицкое ГП:            

п. Вырица, ул. Максимова, д. 1-8.        


 09.11.20 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Натальевка.

Большеколпанское СП:

д. Старое Хинколово.


10.11.20  с  09:00 до 16:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица, ул. Оредежская, д. 1-43; ул. Сергучевская, д. 7-36; ул. Соболевског,о д. 44 к. 1 .

 

10.11.20  с 09:00   до  17:00

г. Гатчина:

ул. Урицкого, д. 12, 14, 16, 17А, 19А; 

ул. Карла Маркса, д. 44, 45, 47, 47А, 49, 49Б, 49/51; 

ул. Соборная, д. 22, 22А, 20А, 20, 24Б; 

ул. Радищева, д. 5.        

 

10.11.20  с 09:00   до  14:00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар:

ул. Ленинградская, д. 4; ул. Гатчинская, д. 18А, 26, 32А, 39; ул. Школьная, д. 3, 3А, 4.

 

11.11.20  с 08:30   до  17:00

Вырицкое ГП:    

п. Вырица , ул. Марины Расковой, д. 1-15; ул. Строителей, д. 1-4 .

 

11.11.20  с 09:00  до  17:00

г. Гатчина:

ул. Сойту, д. 73, 75, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 101, 103, 105, 11, 113, 6, 49, 49А, 51, 55, 57, 63, 67.    

 

11.11.20 с  09:00   до  16:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, ул. Заводская, д. 9/10.      

 

12.11.20  с 09:00   до  16:00    

Дружногорское ГП:

п. Дружная Горка, ул. Краснофлотская, д. 1-24; ул. Красная, д. 1-30; ул. Маяковская, д. 1-30; ул. Трубная д. 1-14.

 

12.11.20  с 08:30   до  17:00

Вырицкое ГП:

п. Вырица, ул. Московская, д. 61 (ДОГ "Малыш"); ул. Мельничный ручей, д. 1-23.

 

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