«Активный горожанин»: очередные вопросы к коммунальщикам

Сразу два новых письма попали в категорию «Наличие ям, выбоин на проезжей части, дороге». Житель улицы Карла Маркса, 59А рассказал о необходимости ремонта дорожного полотна и дополнительной уборке на проезде напротив гаражей. Житель улицы Новоселов, 8А пожаловался на проезд на овощную базу рядом с пожарной частью в микрорайоне Аэродром, который уже давно разбит и требует ремонта, а в темное время суток плохо освещен. По поводу ямы на дороге написал житель Пушкинского шоссе, 5: он пожаловался на то, что месяц назад недалеко от жилых домов раскопали котлован, но не огородили его для соблюдения должных мер безопасности.

Житель улицы Хохлова, 19 задал на портале вопрос, почему исчез бак для крупногабаритных отходов (КГО). По его словам, теперь мусор копится вокруг площадки. Автор обращения попросил вернуть контейнер, на что получил ответ от комитета ЖКХ районной администрации, в котором сказано, что «бункер для накопления КГО был демонтирован в соответствии с решением территориального отдела Роспотребнадзора в Гатчинском и Лужском районах». В ответе коммунальщиков также сказано, что, тем не менее, место для накопления крупногабаритных отходов обозначено в границах существующей контейнерной площадки. Информацию о захламлении контейнерной площадки передали перевозчику для рассмотрения возможности увеличения кратности вывоза КГО.

Житель улицы Володарского, 28А эмоционально прокомментировал продолжающийся ремонт большого двора вокруг католического храма – Церкви Божьей Матери Кармельской.

«Работы должны были закончить к 26 октября. Наступил ноябрь, но к церкви до сих пор не подойти – вокруг строительный мусор и кучи грязи. Особенно поражают навалы мусора за алтарной частью, под крестом – священным символом для всех христиан. Прихожане больше не могут поставить машины около здания церкви, на богослужения им приходится пробираться через грязь, к храму не ведет ни одна дорожка.

Ночью северная часть двора ничем не освещена – очень темно. Раньше фонарь на стене храма хоть как-то освещал территорию, но во время работ кабель был поврежден, и двор погрузился в темноту. С южной стороны от храма прямо у стены очень высоко поднят тротуар, рядом уже образовалась приличная лужа, которая, конечно же, сыграет свою роль в дальнейшем его разрушении…»

Данное письмо хоть и было передано в комитет ЖКХ районной администрации, но, в любом случае, прихожанам придется ждать окончания ремонтных работ, чтобы сделать выводы относительно нового благоустройства.

Уважаемые жители Гатчины! Присоединяйтесь к информационному порталу «Активный горожанин» https://gtn.mycity365.ru и рассказывайте о том, что вас волнует.

Фото Т. Можаевой



