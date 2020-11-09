Медики смогут оперативно сообщать о проблемах через Госуслуги

«Новый
сервис станет инструментом оперативной помощи медикам, ежедневно находящимся в
"красной" зоне. При разработке и запуске новых услуг на портале мы
оперативно реагируем на потребности извне, учитывая запросы граждан в этот
сложный для всех период. Именно поэтому продолжаем выводить на портал сервисы,
которые делают общение государства и граждан оперативнее, сокращая количество
инстанций для рассмотрения обращений», — сообщил замглавы Минцифры России Олег
Качанов.
Через
специальную форму на Госуслугах медицинские работники смогут направить свои
предложения по организации медпомощи пациентам с коронавирусом, а также
замечания по отсутствию или дефициту лекарственных препаратов, средств
индивидуальной защиты, недостаточной оснащенности больниц койками, порядку
организации вакцинации медперсонала.
Информация
в электронном виде будет сразу направлена руководителю органа управления
здравоохранением региона для оперативного решения вопросов. Все обращения также
поступят в Минздрав России для мониторинга ситуации в конкретных лечебных
учреждениях.
Сервис
доступен для пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале
Госуслуг.