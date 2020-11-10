День полиции – в режиме изоляции

Благодарностью главы Гатчины и Гатчинского района В.А. Филоненко за образцовое выполнение служебного долга, достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности отмечены шесть сотрудников управления. Благодарность главы администрации Гатчинского района получили 15 сотрудников УМВД. Благодарственными письмами депутатов Законодательного собрания Ленинградской области поощрены 14 человек.

Ряд сотрудников гатчинской полиции получили ведомственные награды. Нагрудным знаком «За отличную службу в МВД России» 1 степени награждены: старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Елена Маркарова, начальник спецприемника для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, Владимир Ксенофонтов, начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями Евгений Федотов.

Почетную грамоту ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получил подполковник полиции Расим Гаджиханов – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка.

Благодарностью ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечена инспектор отдела делопроизводства и режима Светлана Укконен.

По показателям оперативно-служебной деятельности УМВД России по Гатчинскому району находится в тройке лидеров в Ленинградской области. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию и всенародно любимый праздник 10-го ноября, полиция продолжает нести службу в обычном режиме.

На фото: Начальник УМВД России по Гатчинскому району А.В. Волков награждает подполковника полиции Расима Гаджиханова. Фото автора



