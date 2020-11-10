Гатчинский полумарафон состоится несмотря на пандемию

На старт полумарафона в Гатчине выйдут
всего 80 спортсменов, которые стали лучшими в 2019 году, а также те, кто достиг
результата не менее 1,2 часа. Дистанция полумарафона составит 21 километр и
пройдет по центральным улицам города. Старт полумарафона будет дан на
перекрестке улиц Соборной и Красной. Далее пробег пройдет по маршруту: проспект 25 Октября – улица Хохлова – улица
Крупской – улица Рощинская – проспект 25 Октября – улица 7 Армии – улица Карла
Маркса – улица Гагарина – проспект 25 Октября – улица Радищева – Госпитальный
переулок – улица Красная – перекресток улиц Соборной и Красной (финиш).
В связи с проведением полумарафона
временно – с 11.30 до 13.30 будет перекрыто движение автотранспорта по маршруту
пробега. Просим автомобилистов заранее
спланировать свои маршруты. Проезд карет скорой помощи и другой спецтехники
будет осуществляться без перебоев по выделенной полосе маршрута. Также
приглашаем всех желающих, кто проживает по маршруту следования полумарафона,
поддержать спортсменов. Сделать это можно, не выходя их дома, с балкона.
В связи с тем, что выйти на старт
полумарафона в Гатчине смогут не все, организаторы дали возможность принять
участие в пробеге в формате онлайн. Чтобы стать участником онлайн пробега на 10
километров и попасть в протокол, необходимо ознакомиться с правилами и
зарегистрироваться на сайте: https://s10.run/gatchina2020. Кроме того, Гатчинский полумарафон пройдет 14 и 15 ноября в
других городах: Сестрорецк, Сосновый Бор, Петергоф и Стрельна, Москва,
Санкт-Петербург, Великий Новгород.
Напомним, Гатчинский полумарафон проходит
в нашем городе с 2010 года. Ежегодно в нем принимает участие порядка 3,5 тысяч
человек. По количеству финишёров Гатчинский полумарафон входит в ТОП5
полумарафонов по всей России. Соревнование проходит при поддержке комитета по
физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района,
также является Чемпионатом Ленинградской области по полумарафону.