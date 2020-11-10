Гатчинский полумарафон состоится несмотря на пандемию

На старт полумарафона в Гатчине выйдут всего 80 спортсменов, которые стали лучшими в 2019 году, а также те, кто достиг результата не менее 1,2 часа. Дистанция полумарафона составит 21 километр и пройдет по центральным улицам города. Старт полумарафона будет дан на перекрестке улиц Соборной и Красной. Далее пробег пройдет по маршруту: проспект 25 Октября – улица Хохлова – улица Крупской – улица Рощинская – проспект 25 Октября – улица 7 Армии – улица Карла Маркса – улица Гагарина – проспект 25 Октября – улица Радищева – Госпитальный переулок – улица Красная – перекресток улиц Соборной и Красной (финиш).

В связи с проведением полумарафона временно – с 11.30 до 13.30 будет перекрыто движение автотранспорта по маршруту пробега. Просим автомобилистов заранее спланировать свои маршруты. Проезд карет скорой помощи и другой спецтехники будет осуществляться без перебоев по выделенной полосе маршрута. Также приглашаем всех желающих, кто проживает по маршруту следования полумарафона, поддержать спортсменов. Сделать это можно, не выходя их дома, с балкона.

В связи с тем, что выйти на старт полумарафона в Гатчине смогут не все, организаторы дали возможность принять участие в пробеге в формате онлайн. Чтобы стать участником онлайн пробега на 10 километров и попасть в протокол, необходимо ознакомиться с правилами и зарегистрироваться на сайте: https://s10.run/gatchina2020. Кроме того, Гатчинский полумарафон пройдет 14 и 15 ноября в других городах: Сестрорецк, Сосновый Бор, Петергоф и Стрельна, Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород.

Напомним, Гатчинский полумарафон проходит в нашем городе с 2010 года. Ежегодно в нем принимает участие порядка 3,5 тысяч человек. По количеству финишёров Гатчинский полумарафон входит в ТОП5 полумарафонов по всей России. Соревнование проходит при поддержке комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Гатчинского района, также является Чемпионатом Ленинградской области по полумарафону.