Литературные открытия осени

Татьяна Март — петербурженка, филолог по образованию, литературный редактор издательства «Компасгид», обозреватель сайта «Папмамбук», посвящённого современной детской литературе. Её произведения входили в лонг- и шорт-листы известных литературных премий.

Татьяна Март - автор и стихов, и прозы. Книги ее получаются детскими и добрыми. Строки стихов отлично запоминаются. В чем же секрет? Автор считает, что нужно внимательно наблюдать за всем, что происходит вокруг.

Неслучайно и героиня ее первой повести «Поэтка» Даша любит сочинять стихи. А поэтка – это то же, что и поэтесса. В свои пятнадцать лет девочке предстоит столкнуться со многими порой непростыми вещами. Ушёл из семьи папа, и кончились семейные праздники, воскресные поездки в Эрмитаж, походы на природу, кухонные посиделки. Всё, чем Даша гордилась, всё, что они делали вместе, уже не будет никогда. Но в жизни Даши есть победы и открытия. Всегда в жизни что-то бывает в первый раз: первый поцелуй, первая любовь, первые разочарования и даже то, что впервые покрасила волосы.

Даше в свои пятнадцать лет есть, что сказать. В заветный блокнот она записывает свои стихи. И у неё это очень хорошо получается. Короткая часть в конце книги так и называется - «Из заветного блокнота».

Героини другой книги Татьяны Март «Анька М. и Анька П.» встретились у нас в библиотеке впервые и рассказали о себе, своих интересах, своей жизни и своих друзьях. Кстати, новая книга писательницы тоже не случайно рассказывает и о Москве, и о Санкт-Петербурге. Ведь сама Татьяна Март жила в обоих этих городах, и ей оба они дороги.

Главные героини - две сестры, обеих зовут Аннами. Одна - из Москвы, поэтому она Анька М., а другая живет в Петербурге. Они очень разные, но ездят друг к другу в гости, ссорятся и мирятся, очень любят свои города, но постоянно спорят, какой из них лучше! Кстати, две сестры ссорятся не только потому, что они из разных городов, но еще и потому, что у них разные характеры.

«А вам, ребята, с кем нравится дружить больше - с теми, кто похож на вас, или, наоборот, с людьми, у которых совсем другой характер?» - с таким вопросом обратилась Т. Март к читателям.

Ответы, как и следовало ожидать, были разные. А ведь наши героини еще и говорят по-разному, хотя обе, конечно, на русском языке! И наша гостья очень хорошо это проиллюстрировала примерами: пончики (Москва), пышки (Петербург); мороженое «Сахарная трубочка» (Петербург), мороженое «Вафельный рожок (Москва); поребрик (Петербург), бордюр (Москва), и так далее. Кстати, многие читатели используют книгу Татьяны Март как путеводитель по Москве и Петербургу!

Очень интересно наша гостья рассказывала об удивительных памятниках Петербурга, у которых принято загадывать желания: собака Гаврюша, заяц Арсений, Чижик-Пыжик и др. А ребята поведали о своих любимых местах в Санкт-Петербурге! Ну, а в заключение, как всегда, вопросы ребят: «Сколько книг Вы написали?», «Хочу написать книгу. С чего лучше начать?», «Как долго Вы писали истории про двух подружек?»

Творческая встреча получилась живая, интересная. Все участники получили массу положительных эмоций и с нетерпением будут ждать новых встреч.

Сотрудники детской библиотеки