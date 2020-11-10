Литературные открытия осени

Татьяна Март — петербурженка, филолог по образованию,
литературный редактор издательства «Компасгид», обозреватель сайта «Папмамбук»,
посвящённого современной детской литературе. Её произведения входили в лонг- и
шорт-листы известных литературных премий.
Татьяна Март - автор и стихов, и прозы. Книги
ее получаются детскими и добрыми. Строки стихов отлично запоминаются. В чем же
секрет? Автор считает, что нужно внимательно наблюдать за всем, что происходит
вокруг.
Неслучайно и героиня ее первой повести «Поэтка»
Даша любит сочинять стихи. А поэтка – это то же, что и поэтесса. В свои
пятнадцать лет девочке предстоит столкнуться со многими порой непростыми
вещами. Ушёл из семьи папа, и кончились семейные праздники, воскресные поездки
в Эрмитаж, походы на природу, кухонные посиделки. Всё, чем Даша гордилась, всё,
что они делали вместе, уже не будет никогда. Но в жизни Даши есть победы и
открытия. Всегда в жизни что-то бывает в первый раз: первый поцелуй, первая
любовь, первые разочарования и даже то, что впервые покрасила волосы.
Даше в свои пятнадцать лет есть, что
сказать. В заветный блокнот она записывает свои стихи. И у неё это очень хорошо
получается. Короткая часть в конце книги так и называется - «Из заветного
блокнота».
Героини другой книги Татьяны Март
«Анька М. и Анька П.» встретились у нас в библиотеке впервые и рассказали о
себе, своих интересах, своей жизни и своих друзьях. Кстати, новая книга
писательницы тоже не случайно рассказывает и о Москве, и о Санкт-Петербурге.
Ведь сама Татьяна Март жила в обоих этих городах, и ей оба они дороги.
Главные героини - две сестры, обеих зовут
Аннами. Одна - из Москвы, поэтому она Анька М., а другая живет в Петербурге.
Они очень разные, но ездят друг к другу в гости, ссорятся и мирятся, очень
любят свои города, но постоянно спорят, какой из них лучше! Кстати, две сестры
ссорятся не только потому, что они из разных городов, но еще и потому, что у
них разные характеры.
«А вам, ребята, с кем нравится дружить
больше - с теми, кто похож на вас, или, наоборот, с людьми, у которых совсем
другой характер?» - с таким вопросом обратилась Т. Март к читателям.
Ответы, как и следовало ожидать, были
разные. А ведь наши героини еще и говорят по-разному, хотя обе, конечно, на
русском языке! И наша гостья очень хорошо это проиллюстрировала примерами:
пончики (Москва), пышки (Петербург); мороженое «Сахарная трубочка» (Петербург),
мороженое «Вафельный рожок (Москва); поребрик (Петербург), бордюр (Москва), и
так далее. Кстати, многие читатели используют книгу Татьяны Март как
путеводитель по Москве и Петербургу!
Очень интересно наша гостья рассказывала
об удивительных памятниках Петербурга, у которых принято загадывать желания:
собака Гаврюша, заяц Арсений, Чижик-Пыжик и др. А ребята поведали о своих
любимых местах в Санкт-Петербурге! Ну, а в заключение, как всегда, вопросы ребят:
«Сколько книг Вы написали?», «Хочу написать книгу. С чего лучше начать?», «Как
долго Вы писали истории про двух подружек?»
Творческая встреча получилась живая,
интересная. Все участники получили массу положительных эмоций и с нетерпением
будут ждать новых встреч.
Сотрудники детской библиотеки