12 ноября отключение электроэнергии запланировано в пяти поселениях Гатчинского района

12 ноября отключение электроэнергии запланировано в пяти поселениях Гатчинского района

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах в четверг, 12 ноября, будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах:

Рубрики : ЖКХ     11 Nov 2020

с 09:00 до 17:00

Кобринское СП:

п. Высокоключевой, ул. Колхозная д.2а (бывшая в/ч) .

 

с 09:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Даймище.

 

с 08:30 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Большие Тайцы, ул. Ягодная, ул. Садовая, Гатчинское шоссе,

д. Александровка,

п. Тайцы, ул. Старшины Козомазова, ул. Художника Новицкого, ул. Писателя Чулаки, д/г «Весеннее солнце», к/п «Демидовская усадьба», массив «Ключевой», ул. Капитана Жёлтого.

 

с 09:00 до 17:00

Елизаветинское СП:

д. Холоповицы,

д. Ермолино,

д. Смольково,

д. Заполье,

д.  Пульево.                 

 

с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Переярово.

 

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