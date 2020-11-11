12 ноября отключение электроэнергии запланировано в пяти поселениях Гатчинского района

с 09:00 до 17:00
Кобринское СП:
п. Высокоключевой, ул. Колхозная
д.2а (бывшая в/ч) .
с 09:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Даймище.
с 08:30 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Большие Тайцы, ул. Ягодная,
ул. Садовая, Гатчинское шоссе,
д. Александровка,
п. Тайцы, ул. Старшины
Козомазова, ул. Художника Новицкого, ул. Писателя Чулаки, д/г «Весеннее
солнце», к/п «Демидовская усадьба», массив «Ключевой», ул. Капитана Жёлтого.
с 09:00 до 17:00
Елизаветинское СП:
д. Холоповицы,
д. Ермолино,
д. Смольково,
д. Заполье,
д. Пульево.
с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Переярово.