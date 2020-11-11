20 новых заболевших в Гатчинском районе

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 20 жителей Гатчинского района в восьми населенных пунктах:

- г. Гатчина (+8)

- г. Коммунар (+2)

- д. Малое Верево (+2)

- с. Рождествено (+1)

- п. Сиверский (+2)

- п. Вырица (+3)

- д. Тяглино (+1)

- п. Кобралово (+1)

В итоге в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 2749 человек, 1804 из их числа – 65,6 % - выздоровели, зарегистрировано 34 летальных исхода.

Число активных COVID-пациентов в Гатчинском районе – то есть тех, кто болен в настоящее время – 911 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 11 ноября коронавирусная инфекция диагностирована у 13212 человек, 7151 человек поправился, 117 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 54,1 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 1116 человек (выздоровели 729),

- г. Коммунар – 181 человек (выздоровели 124),

- п. Сиверский – 144 человека (выздоровели 111),

- п. Вырица – 143 человек (выздоровел 105),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (выздоровели 63)

- п. Новый Свет – 84 человека (выздоровели 67),

- п. Тайцы – 74 человека (выздоровели 50),

- с. Никольское – 57 человек (выздоровели 19),

- п. Пудость – 54 человека (выздоровели 30),

- д. Большие Колпаны – 51 человек (выздоровели 20),

- д. Малое Верево – 50 человек (выздоровели 23),

- п. Дружная Горка – 42 человека (выздоровели 28),

- д. Лампово – 30 человек (выздоровели 25),

- п. Войсковицы – 28 человек (выздоровели 26),

- д. Малые Колпаны – 27 человек (выздоровели 12),

- д. Сяськелево – 26 человек (выздоровели 18),

- п. Терволово – 22 человека (выздоровели 17),

- п. Семрино – 20 человек (выздоровели 9),

- п. Елизаветино – 20 человек (выздоровели 15),

- д. Новый Учхоз – 19 человек (выздоровели 14),

- п. Мыза-Ивановка – 17 человек (выздоровели 12),

- д. Пудомяги – 16 человек (выздоровели 15),

- д. Батово – 16 человек (выздоровели 10),

- д. Большое Рейзино – 15 человек (выздоровели 11),

- с. Рождествено – 15 человек (выздоровели 5),

- п. Высокоключевой – 13 человек (выздоровели 8),

- д. Белогорка – 12 человек (все выздоровели),

- п. Кобралово – 12 человек (выздоровели 4),

- п. Лукаши – 11 человек (выздоровели 10),

- п. Сусанино – 11 человек (выздоровели 8),

- д. Мины – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Покровская – 10 человек (выздоровели 5),

- д. Шпаньково, д. Монделево, д. Пустошка, д. Старосиверская, п. Суйда – по 9 человек,

- д. Жабино, д. Меньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, Дружноселье, д. Выра, д. Большое Верево, д. Даймище, д. Вайя, д. Корпиково, д. Парицы – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Луйсковицы, д. Романовка, д. Вяхтелево, п. Торфяное, д. Куровицы, д. Новосиверская, п. Борницкий Лес – по 5 человек,

- д. Ляды, д. Ивановка (Пудостьское), д. Вайялово, д. Черново, д. Нижняя, д. Большево, п. Пригородный – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Остров, Тойворово, д. Холоповицы, Карташевская, д. Орлино, д. Никольское, д. Антелево, п. Новинка, д. Покровка, Сокколово, п. Дивенский, д. Тяглино – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Александровка, д. Реболово, д. Алексеевка, д. Горки, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, д. Вопша, массив Красницы, п. Торфопредприятие, д. Химози – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Старые Низковицы, д. Новые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, Пижма, Новые Черницы, д. Замостье, Алапурская, Зайцево, Вярлево, Смольково, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, д. Лядино, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», п. Кобринское, д. Коргузи, д. Истинка, д. Тихвинка, д. Межно, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Руссолово - по 1 человеку.