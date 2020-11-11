Дома культуры: один готов, второй будет к Новому году

Масштаб и качество ремонтных работ в ходе рабочей поездки оценила глава районной администрации Людмила Нещадим. В Войсковицком центре культуры и спорта - одном из самых крупных в районе центров притяжения молодежи - ремонтные работы выполнены на 90 %. Общая стоимость контракта – 22 млн рублей. В нем предусмотрена замена инженерных сетей, ремонт помещений, замена дверей, полов, сантехники.

- У нас есть опасения по срокам окончания ремонтных работ, которые затянулись из-за поставки оборудования, но строители заверили нас, что работы будут выполнены в срок – до конца текущего года, - сказал глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин.

В следующем году ремонт Войсковицкого центра культуры и спорта будет продолжен. В 2021 году планируется выполнить капитальный ремонт фасада здания с использованием подсветки и установки наружных светодиодных экранов.

Стоимость работ по капитальному ремонту зрительного зала в культурно-досуговом центре «Лидер» в поселке Новый Свет составила 7,6 млн рублей. В перечень работ вошли ремонт крыши над зрительным залом, которая обособлена от основной кровли, замена системы отопления, ремонт полов, а также замена кресел.

Ремонт стал по-настоящему долгожданным для посетителей КДЦ «Лидер» и воспитанников художественных студий, так как зрительный зал оставался неизменным с момента строительства здания в 1986 году. На сегодняшний день работы уже завершены. Людмила Нещадим оценила качество выполненных работ.

Елена Огнева рассказала, что ремонт КДЦ «Лидер» обязательно будет продолжен. Сегодня проект капитального ремонта всего здания проходит экспертизу.

- Федеральные и региональные программы, в частности государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», дают возможность поселениям Гатчинского района ремонтировать объекты культуры и спорта. Пудомягское поселение уже заявилось на строительство Дома культуры, в проекте – Дом культуры для деревни Батово, нам очень нужен Дом культуры в Кобринском поселении. Планов, действительно, много, - сказала Людмила Нещадим.

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