Лучшая публикация – в «Гатчинской правде»

Лучшая публикация – в «Гатчинской правде»

Подведены итоги областного этапа конкурса на лучшее информационное сопровождение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации в 2020 году.

Рубрики : Правопорядок     11 Nov 2020

В номинации «Лучший материал в печатном издании» 1 место завоевала корреспондент «Гатчинской правды» Екатерина Дзюба.


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