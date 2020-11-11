Лучшая публикация – в «Гатчинской правде»

В номинации «Лучший
материал в печатном издании» 1 место завоевала корреспондент «Гатчинской
правды» Екатерина Дзюба.
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Подведены итоги областного этапа конкурса на лучшее информационное сопровождение деятельности Федеральной службы судебных приставов в средствах массовой информации в 2020 году.
В номинации «Лучший
материал в печатном издании» 1 место завоевала корреспондент «Гатчинской
правды» Екатерина Дзюба.
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