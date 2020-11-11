На улице Гагарина в Гатчине отключат холодную воду

12 ноября с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное
водоснабжение по адресам:
г. Гатчина: ул. Гагарина, д. 8,10,11,13;
пр. 25 Октября, д.39,41,43,45,45А,47.
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ по ремонту пожарного гидранта по адресу: ул. Гагарина у д.13, 12 ноября будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине на улице Гагарина и проспекте 25 Октября.
12 ноября с 09.00 и до окончания работ будет отключено холодное
водоснабжение по адресам:
г. Гатчина: ул. Гагарина, д. 8,10,11,13;
пр. 25 Октября, д.39,41,43,45,45А,47.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.